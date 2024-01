Endeavour Mining Plc: Update zum CEO und Zahlen

Am Freitag hat Endeavour Mining bekanntgeben, dass man den gefeuerten CEO nicht so einfach mit der Kündigung davonkommen lassen möchte, sondern eine ordentliche Stange an bezahlten Gehältern und Bonuszahlungen zurückfordert: Link . Die nicht mehr zu zahlenden Gehälter/Pensionen/Bonuszahlungen und das Geld, das man zurückfordert, beläuft sich insgesamt auf 29,1 Millionen USD:Ganz frisch heute Morgen Zahlen des Goldproduzenten: Link Endeavour hat im 4. Quartal 280.000 Unzen Gold zu AISC von 936 USD produziert. Die Goldproduktion lag auf dem Niveau des Vorquartals und die AISC konnten um 31 USD gesenkt werden, obwohl man einen gleichzeitigen Anstieg der Royalty-Zahlungen von 24 USD hatte.Mit dieser Q4-Produktion kommt Endeavour Mining dann im Jahr 2023 auf 1,072 Millionen Unzen Gold zu AISC von 964 USD im Gesamtjahr:Die Liquiditätsposition lag Ende Dezember bei 757 Millionen USD, bestehend aus 517 Millionen USD in Cash und ungenutzten Kreditlinien von 240 Millionen USD. Die Netto-Verschuldung liegt bei 555 Millionen USD und ist in den vergangenen Quartalen wieder gestiegen, was an den beiden großen Investitionsprojekten liegt.Dividende:Es wurde beschlossen, für das 2. Halbjahr 2023 erneut 100 Millionen USD an Dividende auszubezahlen (ca. 0,41 USD je Aktie), so dass man für das Gesamtjahr auf 200 Millionen USD kommt. Die Dividende soll am 25.03.2024 bezahlt werden und der Ex-Tag soll der 22.02.2024 sein. Merken Sie sich diese Termine schon einmal vor.Im 4. Quartal hat man zudem für 26 Millionen USD eigene Aktien zurückgekauft.Ich denke insgesamt kann man mit dem Zahlenwerk von Endeavour Mining erneut zufrieden sind und was mir besonders gut gefällt, ist der Ausblick für das Jahr 2024.Hier erwartet das Management ein Wachstum von rund 200.000 Unzen Gold auf dann 1,13 -1,27 Millionen Unzen zu AISC von 955 – 1.035 USD:Ein Goldproduzent, der• die Ziele erneut erreicht hat• trotz Inflation AISC unter 1.000 USD vorweisen kann• organisch wächst.• gute Dividende bezahlt und Aktien zurückkauftMehr kann ich nicht erwarten und wie immer werden wir abwarten müssen, was die Analysten wieder so dazu sagen. Für mich gute bis sehr gute Zahlen von Endeavour Mining und die Aktie zu günstig.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.