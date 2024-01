Goldpreis steigt vor weiteren Wirtschaftsdaten

Der Goldpreis legte am Dienstag zu und folgte der leichten Schwäche des Dollar, da sich die Händler vor einer Reihe von wichtigen US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche zurückhielten, obwohl die Aussicht auf höhere und länger anhaltende US-Zinsen die Gewinne noch immer in Grenzen hielt, berichtet Investing.com . Die Händler suchten nun nach weiteren Anhaltspunkten für die US-Wirtschaft, da die Wetten darauf, dass die US-Notenbank bereits im März 2024 mit einer Zinssenkung beginnen wird, abnahmen. Diese Vorstellung hatte den Goldpreis Anfang Januar stark belastet und den Preis des gelben Metalls auf bis zu 2.000 Dollar je Unze gedrückt.Der Goldpreis erholte sich jedoch von seinen Tiefstständen im Jahr 2024, da die sich verschlechternde geopolitische Lage im Nahen Osten die Käufe von sicheren Häfen anregte. Der Goldpreis wurde auch durch Wetten gestützt, dass die Fed ihre Geldpolitik in diesem Jahr noch lockern wird. Das Hauptaugenmerk liegt nun auf den Daten zum US-Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal, die am Donnerstag veröffentlicht werden und eine gewisse Abkühlung des Gesamtwachstums erwarten lassen.Alle Anzeichen für eine robuste US-Wirtschaft dürften der Fed jedoch mehr Spielraum geben, die Zinsen länger hoch zu halten. Es wird allgemein erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen bei ihrer Sitzung nächste Woche auf dem höchsten Stand seit 23 Jahren belassen wird. Anzeichen für eine anhaltende US-Inflation und einen starken Arbeitsmarkt in Verbindung mit aggressiven Warnungen der Fed-Beamten führten dazu, dass die Händler ihre Wetten auf eine Zinssenkung im März weitgehend zurücknahmen. Ein Teil dieser Umkehrung löste Anfang Januar steile Verluste beim Goldpreis aus.© Redaktion GoldSeiten.de