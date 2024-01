Zwei wichtige Ereignisse in dieser Woche könnten über die Zukunft der Zinspolitik bestimmen

Die Märkte sind weniger davon überzeugt, dass die US-Notenbank bereit ist, die Zinsen zu senken - eine Frage, die den Kern der Konjunktur- und Aktienentwicklung betrifft, berichtet CNBC . Zwei wichtige Wirtschaftsberichte, die in dieser Woche anstehen, könnten einen großen Beitrag dazu leisten, zumindest zu bestimmen, in welche Richtung die Entscheidungsträger der Zentralbank tendieren könnten - und wie die Märkte auf eine Wende in der Geldpolitik reagieren könnten.Wenn das US-Handelsministerium am Donnerstag seine erste Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht, werden die Anleger einen ersten Überblick über das Wirtschaftswachstum erhalten. Einen Tag später wird das Handelsministerium den Dezember-Wert des Preisindexes für persönliche Konsumausgaben veröffentlichen, ein beliebter Inflationsmesser der Fed.Beiden Datenpunkten sollte große Aufmerksamkeit geschenkt werden, insbesondere den Inflationszahlen, die sich zwar dem 2%-Ziel der Fed nähern, aber noch nicht erreicht sind. "Das ist das, was jeder beobachten sollte, um festzustellen, wie der Zinspfad der Fed letztendlich aussehen wird", sagte der Präsident der Chicagoer Fed, Austan Goolsbee, am Freitag in einem Interview auf CNBC. "Es geht nicht um geheime Treffen oder Entscheidungen. Es geht im Wesentlichen um die Daten und darum, was uns in die Lage versetzen wird, weniger restriktiv zu werden, wenn wir klare Beweise dafür haben, dass wir auf dem Weg sind, die Inflation wieder auf das Ziel zu bringen."© Redaktion GoldSeiten.de