Silber: Aufwärtstrend zeigt Wirkung

Silber rutschte in den vergangenen Wochen wieder zurück, nachdem sich der Ausbruch aus dem mittelfristigen Abwärtstrend als Bullenfalle dargestellt hat. Die Notierungen erreichten dabei zuletzt wieder den längerfristigen Aufwärtstrend, welcher aktuell bei 21,70 USD verläuft.Ausgehend vom Aufwärtstrend ist die Chance einer nachhaltigen Reaktion zur Oberseite gegeben. Schafft es Silber durch die bei 23,10 Hürde in Form des mehrwöchigen Abwärtstrends, sind auch wieder Kursgewinne bis 25,26 USD möglich. Alternativ droht bereits unterhalb der 21,70 USD eine klare Ausdehnung des Abwärtstrends, was mittelfristig auch unter 20,69 USD führen könnte.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)