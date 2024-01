Gold und Silber

Gleitende Durchschnitte: egal

Aufwärtstrends: egal

Fehlausbrüche nach oben und unten sind die Regel

Der Goldpreis konsolidiert weiterhin oberhalb der 2.000 USD. Das Volumen in den vergangenen Tagen eher rückläufig:Silber gestern sehr schwach, teilweise mit einem Minus von mehr als 2,50% gehandelt. Das Tagestief im Future um 22 USD und es würde mich auch nicht wundern, wenn wir zum Abschluss dieser (sehr nervigen) Korrektur die 22 USD nochmals von unten sehen:Warum der Goldsektor so schwierig ist, liegt daran, dass er zu 80% der Zeit entweder fällt oder konsolidiert, während andere Märkte tendenziell 80% im Aufwärtstrend liegen und nur 20% korrigieren.Wenn er aber steigt, dann gewaltig und wenn man dann nicht positioniert ist, wird der Einstieg schwierig.Die Konsolidierungsphasen halten nur erfahrene Anleger mit guten Nerven durch.Schauen wir auf den GDX. Ein zerrissener Fleckenteppich, eine Ansammlung von GAP´s und alle sonst geltende Chartmarken zählen nichts:Im Grunde ist es so, dass wir die Goldaktien genau dann kaufen müssen, wenn wir überhaupt keine Lust mehr darauf haben und die Charts "bescheiden" aussehen und umgekehrt.Käufe Anfang Oktober, als der GDX die Tiefs gerissen hatte, wären super gewesen, Verkäufe Mitte Dezember, als der GDX über 30 USD lag, wären ebenfalls gut gewesen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.