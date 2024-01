Vorsicht mit dem Barometer

Das Jahr des Herrn 2024 hat offiziell begonnen, und zwar mit einem ungünstigen Start, denn die viel gepriesene Weihnachtsmann-Rally hat nicht viel von einer Jahresendfeier gebracht. Es schien, als hätten die Märkte aus purer Erschöpfung nach einem beispiellosen siebenwöchigen Ausbruch des Laissez-faire-Kapitalismus beschlossen, sich "für ein langes Winterschläfchen hinzulegen".Als der Kalender von 2023 auf 2024 umsprang, beschlossen die Bullen an der Wall Street, eingelullt von den lebhaften Aktienkursen und den üppigen Boni zum Jahresende, ihre Papiergewinne in steuerpflichtige Kapitalgewinne umzuwandeln, und in den ersten fünf Tagen des neuen Monats schlossen die Aktienkurse nicht im Plus, so dass die ersten beiden Teile der "Januar-Dreiergruppe", einer dreiteiligen Reihe von Indikatoren, die in Verbindung mit einem "positiven" Januar eine 90,3%ige Wahrscheinlichkeit für ein positives Jahresergebnis aufweisen, zunichte gemacht wurden.Die letzte Woche wurde von der endgültigen und überraschenden SEC-Genehmigung der Bitcoin-ETFs dominiert, die von der mächtigen Blackrock aufgelegt werden (als ob das eine Überraschung hätte sein sollen), was zu einem 5%igen Selloff am Ende der Woche führte, was für jeden, der die Gold- und Silbermärkte kennt, keine Überraschung sein dürfte.Nach über 40 Jahren, in denen die Papiermärkte die Edelmetallpreise auf dem Kassamarkt kontrollierten, haben die Prediger des "Wertaufbewahrungs"-Bitcoin-Narrativs den Papierhändlern in der 33 Liberty St. in New York gerade die Möglichkeit gegeben, die Preise auf Knopfdruck zu kontrollieren - oder sollte ich sagen "anzudeuten" - denn ein Flüstern an die NSA und Bitcoin wird zum "Staatsfeind Nummer 3" hinter Silber und Gold, die die ersten beiden Plätze einnehmen, degradiert.Die Kinder, denen das gesamte Konzept der Geldentwertung, das ich vor über 50 Jahren kennengelernt habe, neu ist, werden ein ziemlich böses Erwachen erleben, wenn sie plötzlich erkennen, dass sie gerade einen gefräßigen Fuchs in den Hühnerstall gelassen haben, um die Eier zu bewachen. Bis zu dieser Woche haben die Bitcoin-Besitzer ihren Markt selbst verwaltet; jetzt werden sie von den Wall-Street-Papierhändlern verwaltet, die absolute Meister der Intervention, Einmischung und Manipulation sind. Viel Glück...Der verstorbene, großartige Richard Russell hat das Januar-Barometer in vier Hauptbeobachtungspunkte unterteilt: die Weihnachtsmann-Rally, den Indikator der ersten fünf Tage, den Wert zur Monatsmitte und den Wert zum Monatsende. Er nutzte die Monatsmitte als Methode, um die Wahrscheinlichkeit eines rückläufigen Januars einzuschätzen, denn wenn man sie mit rückläufigen SCR- und FFD-Werten kombiniert, steigt die Wahrscheinlichkeit eines rückläufigen Januars deutlich an.Die Woche endete damit, dass der S&P 500 für den Monat im Plus lag, der Dow Jones und der NASDAQ jedoch im Minus. Allerdings braucht der S&P bis zur Schlussglocke am Dienstag nur um 15 Punkte zu fallen, um einstimmig zu sein, und obwohl ich derzeit zu den "Bären" gehöre, werde ich sofort umschwenken, wenn die Indikatoren in einen überverkauften Zustand übergehen. Zum Ende der ersten vollen Handelswoche 2014 sind die Indikatoren nicht mehr überverkauft, aber sowohl MACD als auch MFI stehen auf "Verkaufssignalen", was darauf hindeutet, dass noch niedrigere Kurse bevorstehen.Die Kommentatoren auf CNBC sind ganz versessen darauf, dass Janet Yellens "Keine Landung"-Erklärung den Bullen den Ausschlag geben und einen Erdrutschsieg von Donald Trump im November perfekt verhindern wird. Das Mantra "Geld-auf-der-hohen-Kante", das die November-Dezember-Rally beherrschte, kann sicherlich nicht mehr als Evangelium gelten, da die Portfoliomanager auf der ganzen Welt ihre kollektiven Schrauben überdreht haben, um ihre Benchmarks zu schlagen und die 2-20-Boni zu ergattern, die nur mit der Voraussetzung "voll investiert" einhergehen können. Sie sitzen nun auf leeren Bargeldreserven und hoffen und beten, dass eine neue Liquiditätsquelle zur Rettung herbeieilt.Aus technischer Sicht verweise ich auf den letzten längeren Zeitraum, in dem sich Aktien länger als eine Tasse Kaffee im überkauften Bereich befanden, nämlich von November 2017 bis Januar 2018, in dem der Dow über zehn Wochen lang einen RSI von über 70 hatte. Nachdem die Märkte aus dem überkauften Zustand herauskamen, korrigierten sie heftig und verloren - buchstäblich - innerhalb eines Monats 12,2%. Nun hängt viel politisches Kapital an einem positiven Aktienmarkt, der in den November geht. In dieser Situation ein Bär zu sein, gleicht also dem Beifahrer in Clyde Barrows 34er Ford V8 auf einer Nebenstraße im ländlichen Louisiana im Mai 1934.Wenn ich jeden Abend um 22:00 Uhr ins Bett gehe, schaue ich mir zuerst die NHL-Ergebnisse und die asiatischen Börsennachrichten an, und dann schalte ich entweder meinen Lieblings-Jazzsender ein oder höre mir Podcasts von denjenigen an, deren Äußerungen und Gemurmel mir am meisten am Herzen liegen. Es sind selten Leute, die im Rampenlicht stehen, und nie "Beteiligte Mitwirkende" bei CNBC oder BNN.Es handelt sich dabei fast immer um Menschen, deren Inhalte eine echte Lernerfahrung für alte Hasen wie mich sind, die schnell auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, wenn auch nicht aus Angst, dass sich versicherungsmathematische Tabellen in Bezug auf die Lebenserwartung als richtig erweisen, sondern eher, weil die Kiddies jetzt das ganze Geld kontrollieren, und da die meisten eher Code-Schreiber als Finanzanalysten sind, muss ich wissen, was sie wissen, und zwar schnell.