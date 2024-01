Hecla Mining Company mit punktueller Abweisung

Quelle Chart: stock3

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company konnte sich, wie im Allgemeinen der Großteil des gesamten Sektors, zum Jahresausklang stabilisieren. Dabei wurde durchaus auch die Hoffnung für ein grandioses Handelsjahr 2024 geweckt und umso ernüchternder ist der bisherige Verlauf. Betrachten wir daher die möglichen Optionen im Rahmen der bisherigen Kursschwäche im nachfolgenden Fazit.Der starke Abverkauf zum Jahresauftakt bestätigte einmal mehr die nunmehr doch beinahe einjährige Abwärtstrendlinie vom Frühjahr des Vorjahres. In Verbindung des Widerstands bei 5,12 USD endete nahezu punktuell der vorangegangene Höhenflug der Aktie und somit notiert die Aktie wieder auf dem Preislevel vom Herbst 2023. Die gestrige Erholung erlaubt dabei die Einzeichnung einer Aufwärtstrendline seit den Oktobertiefs aus 2023 und somit könnte sich zunächst eine Gegenbewegung einstellen.Sollte die Kurse auch heute weiter anziehen, erlaubt sich über dem Widerstand von 4,10 USD weiteres Reaktionspotenzial in Richtung der Marke von 4,66 USD. Rund um dieses Level befindet sich die bereits benannte Abwärtstrendlinie und stellt erneut ein Kreuzwiderstandslevel dar. Wenig überraschend wäre oberhalb dieses Niveaus der Knoten geplatzt und eine weitere mittelfristige Aufwärtsperformance möglich. Kurs von 5,12 USD wären hierbei das Minimum, bevor darüber die Region über 6,00 USD je Anteilsschein interessant werden dürfte.Sollte es demgegenüber zu neuen Wochentiefs kommen, so dürfte sich unterhalb des gestrigen Tagestiefs von 3,91 USD eine weitere Abwärtswelle bis hin zum Kursniveau rund um 3,60 USD einstellen. Unterhalb davon wartet schließlich die Unterstützung bei 3,45 USD, welche für einen Halt der eventuellen Abwärtsbewegung sorgen dürfte.Unterhalb von wiederum 3,45 USD bleiben die Bären im Vorteil und es müsste von weiter fallenden Notierungen bis zur Marke von 3,00 USD sowie darunter bis 2,75 USD gerechnet werden.Die Chance einer Umkehr ist auf aktuellem Niveau gegeben. Allerdings fehlt bislang die Bestätigung, sodass es pure Spekulation bleibt. Eine Rückkehr über 4,10 USD per Tagesschluss dürfte jedoch weitere Impulse bis mindestens 4,66 USD generieren. Darüber wäre der Weg vorerst frei bis zum Widerstand bei 5,12 USD.Neue Wochentiefs unterhalb von 3,91 USD sollten den Abwärtsdruck weiter befeuern. Die Region von rund 3,60 USD sollte im nachfolgenden Rutsch erreicht werden können, bevor darunter die Unterstützung bei 3,45 USD in den Fokus rücken dürfte. Eine Aufgabe dieser erlaubt weitere Abwärtsziele von 3,00 USD und darunter 2,75 USD.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.