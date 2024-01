Jetzt kommt es für Europa knüppeldick!

Olaf Scholz gerät wegen der Cum-Ex-Affäre weiter unter Druck und seine Erinnerungslücken werden immer unglaubwürdiger. Ein nicht veröffentlichtes Dokument "Übersendung Vorbereitung M für Sitzung Finanzausschuss 1. Juli 2020" bringt ihn jetzt in Bedrängnis.Rußland droht dem Westen, sich für die Enteignung staatlichen Vermögens zu rächen. Es soll 288 Mrd. Dollar westliche Direktinvestments in Rußland geben, die jetzt in Gefahr sind, 17,3 Mrd. davon aus Deutschland.Die Biden-Regierung will die Genehmigungspraxis für Gasexporte verändern, was das vom US-LNG abhängige Europa in Bedrängnis bringen könnte.Minenaktien hängen weiter in den Seilen und haben seit 2011 mit dem Gold selbst nicht mithalten können. Das Dow-Gold-Verhältnis läuft seit 9 Jahren waagerecht, eine anomale Bewegung. Es scheint, daß durch Stützung des Aktienmarktes mit Fiat-Geld von der überragenden Entwicklung des Goldes seit 2000 abgelenkt werden soll und man Minenanleger entmutigen will. Endet die Anomalie, könnten rasante Bewegungen den Rückstand schnell aufholen, wie schon in den 70er Jahren.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)