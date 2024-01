Levi Gunter: Bullish gegenüber Gold & Silber; achten Sie auf diese 2024-Treiber

Levi Gunter, OneGold Sales and Marketing Manager an der APMEX, erläuterte seine Aussichten für Gold und Silber im Jahr 2024 und sagte, dass er angesichts der vielen Faktoren, die für beide Metalle sprechen, in diesem Jahr optimistisch bleibt, wie Investing News berichtet. Was zunächst Gold betrifft, so glaubt er, dass viele Elemente, die den Goldpreis im Jahr 2023 nach oben getrieben haben, weiter bestehen werden. Dazu gehören geopolitische Ereignisse wie der Russland-Ukraine-Krieg und der Konflikt im Nahen Osten sowie die wirtschaftliche Unsicherheit. Aber natürlich auch die US-Notenbank, die die Zinsen wohl eher früher als später senken wird."Es gibt eine Menge potenzieller Treiber (für Gold)", meinte Gunter. "Ich schaue mir nur an, was im letzten Jahr passiert ist - viele dieser Rückenwinde werden meiner Meinung nach bis 2024 anhalten, ohne dass die Fed-Politik oder Zinserhöhungen für Gegenwind sorgen könnten." Silber wird von vielen der gleichen Kräfte bewegt wie Gold, ist aber im Gegensatz zu seinem gelben Pendant weit von seinem Allzeithoch entfernt. Da der Silberpreis jedoch drei Jahre in Folge ein Defizit aufweist, ist die Angebots-/Nachfragestruktur überzeugend."Ich bin nach wie vor optimistisch und kaufe es nach wie vor. Insgesamt denke ich, dass die Fundamentaldaten für Silber intakt sind", so Gunter und verwies auf die industrielle Nachfrage, die im Jahr 2023 voraussichtlich einen Rekord von 632 Millionen Unzen erreichen wird. "Die Ressource ist endlich, und sie wird in hohem Maße verbraucht. Wenn man sich anschaut, wofür es verwendet wird, dann erfordern viele dieser grünen Initiativen eine Menge Silber. Ich gehe also davon aus, dass der industrielle Aspekt die Investitionsnachfrage überwiegen wird, zumindest in Zukunft. Wir werden sehen, ob das so bleibt oder nicht", sagte er in dem Gespräch.© Redaktion GoldSeiten.de