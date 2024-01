Goldpreis inmitten der Unsicherheit über Zinssenkungen stabil

Der Goldpreis gab am Mittwoch im asiatischen Handel leicht nach und bewegte sich innerhalb einer Handelsspanne, die sich in der vergangenen Woche herausgebildet hatte, als die Unsicherheit an den Märkten hinsichtlich der US-Zinssenkungen in diesem Jahr zunahm, berichtet Investing.com . Der Goldpreis litt unter einem schwachen Start in das Jahr 2024 und war Anfang des Monats auf bis zu 2.000 Dollar je Unze gefallen, als Händler begannen, Wetten darauf, dass die US-Notenbank die Zinssätze bereits im März 2024 senken wird, nach und nach auszupreisen.Das gelbe Metall erholte sich jedoch aufgrund einer gewissen Nachfrage nach sicheren Häfen, insbesondere als sich die geopolitische Lage im Nahen Osten verschlechterte. Diese Erholung führte auch dazu, dass sich der Goldpreis in der vergangenen Woche in einer Handelsspanne zwischen 2.000 Dollar und etwa 2.050 Dollar je Unze bewegte. Die Stärke des Dollar, der am Mittwoch in der Nähe eines Sechs-Wochen-Hochs gehandelt wurde, drückte ebenfalls auf den Goldpreis.Die Metallmärkte waren nun auf der Suche nach weiteren Hinweisen darauf, wann die Fed möglicherweise in diesem Jahr mit der Senkung der Zinssätze beginnen könnte. Die am Donnerstag anstehenden Daten zum Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal werden voraussichtlich eine gewisse Abkühlung des US-Wirtschaftswachstums zeigen, während die Daten zum PCE-Preisindex - dem bevorzugten Inflationsindikator der Fed - am Freitag anstehen und voraussichtlich erneut zeigen werden, dass die Inflation im Dezember hartnäckig blieb.Auch wenn der Goldpreis in diesem Jahr von den niedrigeren Zinsen profitieren dürfte, wird er sich in nächster Zeit wohl eher zurückhaltend entwickeln, vor allem wenn die Fed die Zinsen länger hoch hält. Hohe Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten einer Anlage in Gold, was die Attraktivität des gelben Metalls dämpft. Dennoch konnte der Goldpreis im Jahr 2023 um etwa 10% zulegen, da er von der Nachfrage nach sicheren Häfen nach dem Ausbruch des Krieges zwischen Israel und Hamas profitierte.© Redaktion GoldSeiten.de