Inflations-Verfehlungen der Fed treiben USA in die Rezession

Die USA mögen im vergangenen Jahr eine Rezession umschifft haben, aber 2024 werden sie nicht mehr so viel Glück haben, so der Top-Volkswirtschaftler des Hedgefonds Brevan Howard. Das liegt daran, dass die Geldpolitik nach wie vor viel zu straff ist, um die "sanfteste aller sanften Landungen" zu schaffen, meinte Jason Cummins in einem Podcast von Bloomberg, wie Yahoo Finance berichtet. "Die Geldpolitik ist jetzt so straff, wie sie es am Rande einer Rezession noch nie war", erklärte er, abgesehen von einer Ausnahme im Jahr 1984.Die Zentralbank hat die Zinssätze so schnell wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr angehoben, und zwar von nahezu Null im März 2022 bis auf 5,25% bis 5,5% im Juli 2023. Und das belastet die Wirtschaft, warnte Cummins und wies darauf hin, dass die Daten der Haushaltsumfragen zeigen, dass die Zahl der Menschen, die in das Erwerbsleben eintreten, um einen Arbeitsplatz zu finden, um ein Rekordmaß gesunken ist. "Wenn man sich den Arbeitsmarkt genau anschaut, wird man feststellen, dass die Neueinstellungen zum Stillstand gekommen sind", meinte er. "Wäre die Erwerbsbeteiligung im letzten Bericht nicht um drei Zehntel zurückgegangen, wäre die Arbeitslosenquote um drei Zehntel auf 4% angestiegen."Das Problem ist, dass die Fed falsch eingeschätzt hat, wie lange die hohe Inflation anhalten würde, was sie dazu veranlasst hat, die Zinsen viel aggressiver als nötig anzuheben. Im Juni 2023 prognostizierte die Fed im Median 3,9% für die PCE-Kerninflation - und ihre Schätzung dürfte um 100 Basispunkte daneben liegen, so Cummins, der sich auf Prognosen von 2,9% für die PCE-Kerninflation bis Ende Januar beruft. Im Dezember verzeichnete die Kerninflation einen jährlichen Anstieg von 3,2%. "Sie haben noch nie in dieser Richtung und in dieser Größenordnung verfehlt", fügte er hinzu. "Im Jahr 2019, als sie nur um 30 Basispunkte verfehlt wurden, war das genug, um eine Anpassung um 75 Basispunkte in der Mitte des Zyklus vorzunehmen."© Redaktion GoldSeiten.de