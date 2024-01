J.P. Morgan: Aktuelle Prognose zu Gold und US-Zinspolitik

Wie Kitco News berichtet, wird der Goldpreis laut Einschätzung der Rohstoffanalysten von J.P. Morgan auch im neuen Jahr über der Marke von 2.000 US-Dollar pro Feinunze bleiben und das Edelmetall von weiteren Zinssenkungen im Jahr 2024 und einer Rückkehr der Investmentnachfrage profitieren.Andererseits wird auch erwartet, dass die Edelmetalle einen Teil des zusätzlichen Auftriebs durch die hohe Inflation verlieren werden.Die Analysten wiesen darauf hin, dass die Erwartung eines Kurswechsels der US-Notenbank (Fed) eine wichtige Rolle bei der jüngsten Goldpreisrally gespielt habe, wie dies auch bei den letzten drei Zinssenkungszyklen der Fall gewesen sei.Gregory Shearer, Leiter der Strategie für Basismetalle und Edelmetalle bei J.P. Morgan, fügte hinzu, dass mögliche Kursrückgänge in den kommenden Monaten als Kaufgelegenheiten betrachtet werden sollten, bevor es Mitte 2024, wenn sich das BIP-Wachstum in den USA verlangsamt, zu einer Ausbruchsrally kommt.J.P. Morgan Research geht nun davon aus, dass die Fed die Zinsen in der zweiten Jahreshälfte 2024 um 125 Basispunkte senken wird, 25 Basispunkte mehr als in ihrem erst im letzten Monat veröffentlichten Ausblick für 2024, da die Notenbank eine Rezession in den USA verhindern will."Die Goldpreisprognosen basieren auf den offiziellen Prognosen der Fed, die eine Abschwächung der Kerninflation auf 2,4% im Jahr 2024 und 2,2% im Jahr 2025 vorhersagen, bevor das Ziel von 2% im Jahr 2026 wieder erreicht wird", schreiben die Analysten."Wir glauben, dass in diesem Zeitraum der Zinssenkungszyklus der Fed und die sinkenden US-Realrenditen erneut die treibende Kraft hinter der Ausbruchsrally von Gold im Jahr 2024 sein werden", so Shearer. "Die umgekehrte Beziehung zwischen Gold und den realen Renditen war in der Vergangenheit während der Zinserhöhungszyklen der Fed schwächer, bevor sie wieder stärker wurde, als die Renditen während des Übergangs zu einem Zinssenkungszyklus fielen."Sinkende Renditen werden den Goldpreis in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf neue nominale Höchststände treiben, die im vierten Quartal bei durchschnittlich 2.175 $ pro Unze liegen werden, und sie erwarten im dritten Quartal 2025 einen vierteljährlichen Spitzenwert von 2.300 $ pro Unze."Wir gehen davon aus, dass sich die jüngsten Abflüsse aus den börsengehandelten Fonds umkehren und die Nachfrage der Goldanleger durch die Rückkehr zu den Zuflüssen aus dem Einzelhandel wieder ansteigen wird, was den Preisanstieg verstärken wird", so Shearer. "Anhaltend robuste Käufe der Zentralbanken sowie eine verstärkte physische Nachfrage bei Preisrückgängen werden die Preise in den letzten Zügen des Fed-Zyklus wahrscheinlich weiterhin erheblich unterstützen."© Redaktion GoldSeiten.de