Ist das Goldinvestment tot?

Der jüngste rekordverdächtige Aufwärtstrend von Gold setzt sich per Saldo fort. Die starken technischen Daten des Goldes haben jedoch noch keine Investoren angelockt, und die erkennbare Nachfrage nach Goldanlagen scheint tot zu sein. Es wurde nur wenig Kapital bereitgestellt, um an diesem Aufwärtstrend teilzunehmen, was recht ungewöhnlich ist. Aber diese gravierende Unterbrechung wird nicht von Dauer sein. Irgendwann wird der Goldpreis lange genug hochschnellen, um wieder auf dem Radar der Anleger zu erscheinen. Dann werden sie sich wieder auf die Jagd nach dem Gold begeben.Der Goldpreis wurde in dieser Woche hart getroffen und verlor an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 1,0%. Der Verlust am Dienstag folgte auf die aggressiven Äußerungen des Gouverneurs der US-Notenbank, die Zinsen bis 2024 länger hoch zu halten. Die Verluste am Mittwoch entstanden, nachdem die US-Einzelhandelsumsätze im Dezember besser als erwartet ausgefallen waren, was die Chancen auf eine Zinssenkung durch die Fed sinken ließ. Beides führte zu Käufen in US-Dollar, die einen erheblichen bis sehr großen Verkauf von Goldfutures auslösten, was den Goldpreis wieder um die 2.006 Dollar fallen ließ.Dieser stärkere Rückgang des Goldpreises schlug auf die Stimmung durch und hinterließ aufflammenden Pessimismus. Doch wie immer an den Märkten muss die tägliche Volatilität in einem breiteren Kontext betrachtet werden. Gold ist nach wie vor stark und weist sehr bullische technische Daten auf. Der jüngste Aufwärtstrend, der Anfang Oktober begann, hat den Goldpreis in den letzten 2,7 Monaten bis Ende Dezember bereits um 14,2% nach oben getrieben. Dieser Anstieg führte zu den ersten neuen nominalen Rekordhochs für Gold seit mehreren Jahren!Zur Wochenmitte lag der Goldpreis bei 2.006 Dollar und damit nur noch 3,4% unter seinem letzten Rekordwert. Der Goldpreis bewegte sich genau um seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt, der bei laufenden Aufwärtsbewegungen häufig als Unterstützung dient. Auch im Vergleich zum US Dollar Index, der für den Handel mit Goldfutures maßgeblich ist, steht Gold gut da. Mit 103,4 Punkten erreichte der USDX wieder das Niveau von vor der Dezember-FOMC-Tagung. Das letzte Mal, als er so hoch war, lag der Goldpreis unter 1.980 Dollar.Während die Spekulanten aufhorchen lassen, scheint dies die Anleger nicht zu interessieren. Der globale Goldinvestmentmarkt ist ziemlich undurchsichtig, da definitive Angebots- und Nachfragedaten nur einmal im Quartal vom World Gold Council veröffentlicht werden. Die ausgezeichneten vierteljährlichen Berichte des World Gold Council über die Goldnachfrage-Trends werden mit Spannung erwartet, da sie den besten verfügbaren Überblick über die weltweiten Goldgrundlagen bieten. Der neue Bericht für Q4'23 wird wahrscheinlich im Februar veröffentlicht werden.Während der aktuelle Aufwärtstrend des Goldpreises Anfang des vierten Quartals begann, bietet der vorherige GDT-Bericht für das dritte Quartal einige Einblicke in die wahrscheinliche Entwicklung der Goldnachfrage für Investitionen. Dies ist zwar nicht die größte Nachfragekategorie bei Gold, aber ihre wilde Volatilität treibt oft die Goldpreistrends an. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023 belief sich die weltweite Goldnachfrage nach Angaben des WGC auf 686,9 Tonnen. Das ist ein deutlicher Rückgang um 20,6% gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022!Die Nachfrage nach Goldanlagen lässt sich in zwei Unterkategorien unterteilen: traditionelle physische Barren und Münzen und börsengehandelte Goldfonds. Die Nachfrage nach physischen Goldbarren und -münzen blieb unverändert und sank in den ersten drei Vierteln des letzten Jahres nur um 1,1% oder 10,0 Tonnen. Die Nachfrage nach Goldbarren aus physisch besicherten börsengehandelten Fonds brach jedoch von -20,3 Tonnen in den ersten Quartalen des Jahres 2022 auf -189,0 Tonnen im Jahr 2023 ein! Das macht 168,7 Tonnen oder 94% des Einbruchs der Goldnachfrage im bisherigen Jahresverlauf aus!Da sich die börsengehandelten Goldfonds in den letzten zehn Jahren als eine so dominante Triebkraft für den Goldpreis erwiesen haben, werden in diesen vierteljährlichen GDT-Berichten auch die weltweit größten physisch besicherten börsengehandelten Fonds erfasst. Zwei amerikanische Giganten haben diese Liste stets angeführt: der GLD SPDR Gold Shares und der IAU iShares Gold Trust ETF. Ende des 3. Quartals verfügten sie zusammen über 39% des von allen physisch besicherten ETFs weltweit gehaltenen Goldes!Der nächstgrößere Konkurrent ist ein britischer Gold-ETF, der lediglich 7% auf sich vereinigt. GLD und IAU sind also nach wie vor der mit Abstand größte Teil der weltweiten Gold-ETF-Kapitalströme. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2023, in denen die weltweite ETF-Nachfrage tatsächlich 168,7 Tonnen betrug, machten die 80,9 Tonnen GLD+IAU-Bestände fast die Hälfte davon aus! In den letzten Jahren gab es viele Quartale, in denen GLD+IAU allein fast die gesamten ETF-Ströme ausmachten.Diese mächtigen börsengehandelten Goldfonds spielen eine immer wichtigere Rolle auf dem Weltgoldmarkt, da sie als Kanäle für die riesigen Kapitalströme amerikanischer Aktienanleger dienen, die in physische Goldbullion ein- und aussteigen. Die GLD+IAU-Bestände geben Aufschluss über diese Kapitalströme und werden täglich gemeldet, was einen hochauflösenden Näherungswert für die weltweite Nachfrage nach Goldanlagen darstellt. Die Manager dieser börsengehandelten Fonds müssen Gold kaufen und verkaufen, um die Kursentwicklung ihrer Anteile aufrechtzuerhalten.Wenn die GLD+IAU-Anteile schneller steigen als der Goldpreis, werden sich die Preise der börsengehandelten Fonds bald nach oben hin vom Goldpreis abkoppeln. Um zu verhindern, dass die ETF-Verwalter ihre Aufgabe der Preisnachführung nicht erfüllen, gleichen sie die überschüssige Nachfrage nach Anteilen aus, indem sie genügend neue Gold-ETF-Anteile ausgeben. Die Erlöse aus diesen Verkäufen werden dann sofort in physische Goldbullion gesteckt. Wenn also die GLD+IAU-Bestände steigen, kaufen amerikanische Aktienanleger Gold.Das ist seit ein paar Jahren nicht mehr in großem Umfang geschehen. In diesem Chart werden die GLD+IAU-Bestände in Tonnen über den Goldpreis und die wichtigsten technischen Daten gelegt. Während der Goldpreis seit dem anomalen Ausverkauf von Mitte 2022, der durch einen extremen Anstieg des USDX aufgrund der Monsterzinserhöhungen der Fed ausgelöst wurde, dramatisch gestiegen ist, ist die erkennbare Investitionsnachfrage nach Gold eingebrochen! Die Anleger haben sich größtenteils von Gold abgewandt und sind nach dieser brutalen Talfahrt nicht mehr zurückgekehrt.