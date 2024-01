Kinross Gold wieder mit Spannung

Quelle Chart: stock3

Das kanadische Minenunternehmen Kinross Gold Corp. konnte zur vergangenen Analyse vom 6. November mit einer bullischen Flaggenformation aufwarten. Diese entlud sich zwar nicht so dynamisch wie erwartet und führte doch zu einem neuen Verlaufshoch bei 6,34 USD im Abschlussmonat des Jahres 2023. Seither konsolidierte die Aktie den vorangegangenen Anstieg und es deutet sich erneut eine spannende Situation an. Mehr dazu im Nachgang.Die aktuelle Konsolidierung zieht sich, für eine klassische bullische Flagge, tatsächlich bereits etwas zu lange hin. Dennoch beeindruckt der Chart mit einer ähnlichen Spannung wie zuletzt im November des Vorjahres. Sollte die Aktie, die seit Jahresbeginn weiter fortgesetzte Konsolidierung in Kürze beenden, sollte es oberhalb von 5,57 USD eine erneute Attacke in Richtung des letzten Verlaufshoch von 6,34 USD und dem folgend bis zum Widerstand bei 6,96 USD geben können.Im Zuge der gestrigen Kursschwäche könnte es vorab zu einem Test der Unterstützung bei 5,22 USD kommen. Von dort ausgehend bestehen jedoch gute Chancen zum Aufbruch in Richtung Ausbruch über 5,57 USD. Sollte demgegenüber die Unterstützung von 5,22 USD nachhaltig aufgegeben werden, sollten weitere Verluste nicht überraschen. In diesem Kontext wäre auch die Unterschreitung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts (EMA - aktuell bei 5,18 USD) möglich, was zusätzlichen Verkaufsdruck initiieren könnte.In der Konsequenz müsste man weitere Kursverlust bis zur Unterstützung von 4,89 USD und eventuell darunter bis zum Level von 4,51 USD einkalkulieren. Rund um 4,51 USD erscheint die Aktie aus aktueller Sicht gut schützt, da neben einer Horizontalunterstützung auch die Aufwärtstrendlinie aus dem Jahre 2022 einen zusätzlichen Halt bieten könnte.Unter langfristigen Gesichtspunkten wäre dieses Kursniveau sogar hochgradig interessant. Doch ob die Aktie in einen solchen Abwärtsstrudel gerät, bleibt vorerst abzuwarten.In Kürze könnte die Aktie bereits wieder aufdrehen. Die unmittelbar vorausliegende Unterstützung von 5,22 USD bietet einen interessanten Umkehrpunkt. Sollte hierbei ein Anstieg über 5,57 USD gelingen, wäre die Wiederaufnahme weiterer Aufwärtsimpulse bis 6,34 USD und darüber bis zum Widerstand bei 6,96 USD anzunehmen.Ein Test der Unterstützung von 5,22 USD sollte einkalkuliert werden. Ein Abtauchen darunter wäre zusätzliches Futter für die Bären, sodass im weiteren Verlauf zusätzliche Verluste bis 4,89 USD eintreten könnten. Im Ausdehnungsfall müsste man mit einem Rückgang bis zur Horizontalunterstützung von 4,51 USD kalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.