Rohöl: Kommt jetzt der nächste Kursschub?

Bis Juli ist Rohöl saisonal fest. Quelle: Seasonax

11. Februar – 5. März mit einer Dauer von 22 Kalendertagen

11. Februar – 1. Juli mit einer Dauer von 140 Kalendertagen

Manche saisonale Verläufe sind gegen jede Intuition. So fällt der Rohölpreis trotz der beginnenden Heizsaison im Herbst. Hätten Sie es gewusst? Deswegen ist für Sie wichtig, saisonale Verläufe genau zu überprüfen. Das können Sie beispielsweise mit Hilfe unserer saisonalen Charts in Sekundenschnelle tun. Doch zurück zu Rohöl: Wie sieht es dort aktuell saisonal aus?Sehen Sie sich dazu den tatsächlichen jahreszeitlichen Verlauf des Spot-Preises der wichtigen Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) anhand eines saisonalen Charts an.Der nachfolgende Chart zeigt Ihnen dazu den durchschnittlichen Verlauf von verketteten Rohöl-Futures in Abhängigkeit von der Jahreszeit an. Auf der horizontalen Achse sehen Sie den Zeitpunkt im Jahr, auf der vertikalen den durchschnittlichen Verlauf der vergangenen 25 Jahre in Prozent. Sie erkennen so auf einen Blick den saisonalen Trend von Rohöl.Wie Sie rechts im Chart sehen, fällt anders als von wohl von den meisten Marktbeobachtern erwartet der Rohölpreis im Oktober/November am Beginn der Heizsaison typischerweise.Doch Sie sehen auch, dass aktuell gleich zwei positive saisonale Phasen anstehen, die sogar zum gleichen Zeitpunkt beginnen. Die eine ist kurzfristig, die andere mittelfristig – so bietet sich für jeden Anlegertyp eine gute saisonale Gelegenheit. Ich habe die beiden Anstiege mit Pfeilen im Chart markiert. Bei den beiden Phasen handelt es sich um:© Dimitri SpeckDimitri Speck entwickelt für den Assetmanager Staedel Hanseatic Handelsstrategien. Einen weiteren Themenschwerpunkt seiner Arbeit bilden Gold und Rohstoffe. Er ist Herausgeber der Website www.SeasonalCharts.de , auf der über hundert saisonale Charts gezeigt werden. Im Finanzbuchverlag ist sein Buch " Geheime Goldpolitik " erschienen.