Hochschild nimmt neuen Anlauf

Quelle Chart: stock3

Es wird einmal wieder Zeit, dass britische Minenunternehmen Hochschild Mining plc. unter die Beschau zu nehmen. Zum Ausklang des Jahres 2023 blieben direkte Anschlusskäufer aus und so sackten die Notierungen bis zur Mitte des Januars genau bis zur Aufwärtstrendline seit Ende 2022 zurück. Seit zwei Wochen lässt sich von dort ausgehend, insbesondere auch zum heutigen Wochenauftakt, wieder verstärkte Nachfrage erkennen und so wurde auch das Level von 1,15 EUR wieder erobert. Somit bleibt das nächste Ziel bei 1,33 EUR je Anteilsschein im Fokus der Bullen.Einzig eine rasche Umkehr zurück unter 1,15 EUR könnte hingegen nochmals zu einem Rückgang in Richtung 1,06 EUR führen. Dort befindet sich bereits oben aufgeführte Aufwärtstrendlinie und bietet Halt. Notierungen darunter könnten wiederum größere Abschläge initiieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.