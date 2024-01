Verschobene Zinssenkungen verhindern Goldrally, drohende Rezession drückt Silberpreis

Wie Kitco News berichtet, könnte die laufende Anpassung der Markterwartungen hinsichtlich des Zeitpunkts der Zinssenkungen der Fed eine weitere Rally des Goldpreises aufschieben, während eine mögliche Rezession den Silberpreis auf sein zyklisches Tief drücken könnte, so Analysten von Heraeus in ihrem aktuellen Edelmetallbericht. "Die Händler erwarten nicht mehr, dass die erste Senkung der US-Leitzinsen im März erfolgen wird, und sehen nur noch eine 2,5% Chance für Zinssenkungen ab der Fed-Sitzung in dieser Woche", schreiben die Analysten. "Noch vor einigen Wochen sahen die Märkte eine 90% Chance, dass die Zinssätze im März gesenkt werden, aber diese liegt jetzt unter 50%.“Nach Ansicht der Analysten deutet der Rückgang der Zinssenkungserwartungen darauf hin, dass die "US-Wirtschaft stärker ist als zu Beginn des Jahres angenommen", doch mahnen sie zur Vorsicht. "Teile der US-Renditekurve stehen jetzt kurz vor einer Inversion (was in der Regel ein Zeichen für eine Rezession innerhalb weniger Monate ist), und der Sahm-Regel-Rezessionsindikator (basierend auf den Arbeitslosenquoten) ist jetzt auf einem Niveau, das mit dem Beginn einer Rezession seit Mitte der 1970er Jahre übereinstimmt", so die Experten. "Wenn die Fed beschließt, die Zinssätze zu senken, wird der Dollar wahrscheinlich schwächer werden, was sich normalerweise positiv auf den Goldpreis auswirkt. Gold hat sich oberhalb von 2.000 $ pro Unze gefestigt, was, wenn die Zinsen gesenkt werden, eine solide Basis bilden könnte, von der aus sich der Preis nach oben bewegen könnte."In Bezug auf Silber stellte Heraeus fest, dass die Mega-Minenbetreiber KGHM und Fresnillo im vergangenen Jahr ihre Produktionsziele erreicht haben und sich dieser Trend bis 2024 fortsetzen dürfte. Im Vergleich zu 2022 hat Fresnillo ein Wachstum von 4,7% erlebt und somit eine Silberproduktion von 56,3 Millionen Unzen. "KGHM übertraf die Prognosen um 7,9 % und produzierte 45,9 Millionen Unzen Silber, was einen Unternehmensrekord darstellt", heißt es. Heraeus wies außerdem auf die unerwartete Schließung der Peñasquito-Mine von Newmont als Hauptursache für den Rückgang des gesamten Silberangebots im vergangenen Jahr hin. "Im Jahr 2024 wird sich das Primärangebot wahrscheinlich erholen, da eine Reihe nennenswerter Projekte in Betrieb genommen werden soll [...]."Heraeus, erwartet, dass der Silberpreis sich weiterhin dem Goldpreis annähern wird. "Das Ausmaß der Underperformance von Silber im Vergleich zu Gold ist ähnlich wie während der ersten Covid-Lockdowns und der Invasion in der Ukraine, obwohl der Anstieg des [Gold-Silber-Verhältnisses] diesmal durch einen fallenden Silberpreis und nicht durch einen steigenden Goldpreis angetrieben wurde", schreiben die Analysten und fügen hinzu, dass die Stärke der Position von Silber sowohl als Industrierohstoff als auch als sicherer Hafen in diesem Jahr wahrscheinlich schwanken wird. "Der Silberpreis neigt dazu, seinen Tiefpunkt inmitten einer Rezession zu erreichen", lautet es. "Im weiteren Verlauf der Woche erholte sich der Silberpreis wieder, da einige Händler einsprangen, um günstig zu kaufen. Die Zuflüsse bei den ETF kehrten den Trend um und machten mit 15,9 Millionen Unzen allein am Mittwoch alle Abflüsse seit November 2023 wieder wett."© Redaktion GoldSeiten.de