Silver Lake Resources - Quartalsbericht

Silver Lake heute mit dem Quartalsbericht per Ende Dezember: Link Es wurden 56.629 Unzen Gold und 236 Tonnen Kupfer (57.507 Unzen Gold-Äquivalent) produziert. Die AISC lagen bei sehr guten 1.868 AUD (ca. 1.235 USD) was das untere Ende der Prognosen (1.850 – 2.050 AUD) darstellt.Die Halbjahresproduktion liegt somit bereits bei 123.716 Unzen Gold-Äquivalent, was bei einer Prognose von 210.000 – 230.000 Unzen eher auf das obere Ende hindeutet.Die Cash-Position lag Ende Dezember bei 284,1 Millionen AUD, wobei Gold im Verarbeitungszyklus bzw. noch nicht verkauftes Gold im Wert von über 27 Millionen AUD hier noch nicht berücksichtig wurden. Die Aktien aus der Beteiligung an RED 5 haben per gestern einen Gegenwert von 143,5 Millionen AUD. Silver Lake Resources Ltd. bleibt schuldenfrei!Ein sehr starkes Zahlenwerk von Silver Lake. Der Cash-Flow war spitzenmäßig.Mount Monger hat 25 Millionen AUD eingespielt und Deflector gar 42,1 Millionen AUD. So konnte Silver Lake die Exploration vorantreiben und noch etwas in Kanada (Sugar Zone) investieren.Es wurden nochmals ein paar Aktien von RED 5 gekauft, allerdings nur für rund 2 Millionen AUD:Silver Lake hat Cash, Gold und Aktien im Gegenwert von rund 427 Millionen AUD und hat keine Schulden. Der Börsenwert liegt derzeit bei ca. 1,12 Milliarden AUD. Der Enterprise-Value somit bei rund 695 Millionen AUD.Der Cash-Flow der beiden australischen Minen lag im abgelaufenen Quartal bei starken 67 Millionen AUD.Die Firma ist weiterhin rundum gesund, profitabel und sollte es gelingen, im laufenden Jahr die Sugar Zone so "auszubohren" und vorzubereiten, dass man dort einen vernünftigen Minenplan erstellen kann, dann wäre dies die mögliche nächste Mine.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport