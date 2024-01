Die 20 größten Marktkapitalisierungen für 2024 & 1975

Seit dem 13. Dezember bis zum Ende der letzten Woche hat der Dow Jones seinen zwölften BEV-Nullpunkt (0,00% / neues Allzeithoch) seines aktuellen Anstiegs erreicht (siehe unten, roter Kreis), wobei drei dieser BEV-Nullpunkte allein in der letzten Woche erreicht wurden. Dies ist ein heißer Markt.Aber ein BEV-Chart kann ein neues Allzeithoch nur mit 0,00% anzeigen, nie mit mehr. Betrachtet man einen Chart, der den Dow Jones in Dollar darstellt, wie den Dow Jones in täglichen Balken unten, wird deutlich, dass der Dow Jones seit dem 13. Dezember mit diesen zwölf neuen Allzeithochs nur um 1.531,49 Dollar oder 4,19% gestiegen ist. Betrachtet man den Dow Jones im unten stehenden Tagesbalkenchart, so erscheint der aktuelle Anstieg des Dow Jones seit Mitte Dezember nicht mehr so heiß.Sehen Sie sich den Tagesverlauf dieser Woche im Kasten an. Der Dow Jones hat darin drei neue Allzeithochs erreicht, und das ist meiner Meinung nach erbärmlich. Wann werden die großen täglichen Bewegungen in der Marktgeschichte, die großen täglichen Bewegungen, die wir von Oktober bis Dezember unten gesehen haben, wieder beginnen?Betrachtet man die wichtigsten Marktindices Bear's Eye Views ich in der Tabelle unten folgen, ist wieder einmal der Markt sehen eine Vielzahl von neuen Allzeithochs (BEV Nullen = 0,00%). Obwohl ich es nicht überprüft habe, vermute ich, dass der faule Vormarsch, den wir oben beim Dow Jones gesehen haben, auch ein Problem bei den unten stehenden Indizes ist. Der Aktienmarkt befindet sich also in einer Art Bullenmarktphase. Aber wie das Küssen der alten Tante (oder des alten Onkels, je nachdem) hat dieser Vormarsch bisher nicht viel für die Portfolios der Anleger am Aktienmarkt gebracht.Das alles könnte sich in den kommenden Wochen und Monaten ändern. Vielleicht stehen wir an der Schwelle zu einem Marktanstieg, wie wir ihn noch nie erlebt haben. Vielleicht befinden wir uns aber auch nur an der Spitze eines großen Marktanstiegs, der im Mai 2020 mit dem Multi-Billionen-Dollar-Nicht-QE4 des FOMC-Primaten Powell begann, und was wir jetzt sehen, sind nur die Bullen, die in der aktuellen Höhe des Marktes nach Sauerstoff schnappen. Ich vermute, dass das Jahr 2024 voller Überraschungen für alle sein wird, was für mich kein Grund ist, mich von der "billigen Plätzen" des Marktes zu entfernen.Vergleicht man in den obigen Performance-Tabellen diese Woche mit dem früheren Höchststand von Powells Nicht-QE4 am 05. November 2021, so fallen die Edelmetallwerte in der Rangliste dieser Tabelle ab. Aber die Marktindices selbst steigen über ihre Höchststände vom November 2021. Es könnte also sein, dass wir nach über zwei Jahren einen neuen Höchststand des Marktes sehen. Es ist noch gar nicht so lange her, dass ich das für unmöglich hielt. Nun, ich habe mich geirrt, was beweist, dass ich nicht immer Recht habe. Aber dieser Marktanstieg ist seltsam, denn die Anleiherenditen steigen wieder, wie die unten stehende Staatsanleihe mit Fälligkeit im Februar 2050 zeigt.