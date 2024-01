Drei Büchsen der Pandora!

Elon Musk verkündet einen neuen Durchbruch. Einem Probanden wurde ein Neuralink-Chip erfolgreich eingesetzt.In Deutschland reißen die Proteste pro und kontra Regierung nicht ab. Zu den Pro-Protesten wird vielfach aufgerufen, wie in der ex-DDR.In Texas braut sich eine gefährliche Situation zusammen. Die Biden-Regierung soll darüber nachdenken, die lokale Nationalgarde der US-Regierung zu unterstellen, während zahlreiche Staaten Texas Unterstützung zugesagt haben. Truppen werden bewegt und ein großer Konvoi fährt auf die Grenze zwischen Texas und Mexiko zu, um die illegalen Einreisen zu unterbinden. Ist alles nur eine Inszenierung? Die umstrittene Grenze weist zahlreiche Schlupflöcher auf.Ein Konflikt zwischen Iran und USA wird wahrscheinlicher, nachdem einige US-Soldaten in Jordanien durch einen Drohnenangriff ums Leben kamen. Biden verspricht "We shall respond", wir werden antworten.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)