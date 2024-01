Element79 Gold unterzeichnet Absichtserklärung für Erzverkäufe aus Lucero im Jahr 2024

VANCOUVER, 30. Januar 2024 - Element79 Gold Corp. (CSE: ELEM)(OTC: ELMGF)(FWB: 7YS0) (ELEM oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) unterzeichnet hat, die einen bedeutenden Schritt in Richtung der Realisierung einer Wiederbelebung und der Generierung von Einnahmen aus seinem ehemals produzierenden Vorzeigekonzessionsgebiet Lucero in der Nähe von Chachas, Arequipa (Peru), darstellt.Ein entscheidender Schritt: Element79 Gold Corp. hat eine Absichtserklärung (LOI, Letter of Intent) mit Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) unterzeichnet, die den Weg für den Verkauf des Erzes aus dem Konzessionsgebiet Lucero ebnet. Dies ist ein entscheidender Moment in der Entwicklung des Unternehmens und steht in direktem Einklang mit seiner Strategie zur Generierung von Cashflow im Jahr 2024.Erschließung des Potenzials von Lucero: James C. Tworek, CEO von Element 79 Gold, äußerte sich zuversichtlich über die Möglichkeiten, die sich durch die Absichtserklärung ergeben, und erklärte: Diese Absichtserklärung stellt einen entscheidenden Moment für ELEM dar - den Konzeptnachweis, dass diese ehemals produzierende Mine heute über wertvolles wirtschaftliches Potenzial verfügt -, indem wir uns mit einem potenziellen regionalen kommerziellen Partner zusammenschließen und den Weg zur Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion in naher Zukunft ebnen. Unser Team muss noch eine Reihe von Projektmeilensteinen auf dem Weg zur Realisierung dieser potenziellen Abnahme erreichen, einschließlich des Abschlusses eines endgültigen Abkommens mit BVN. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Bemühungen unsere Kenntnis des Konzessionsgebietes Lucero erweitern und dazu beitragen werden, einen größeren Teil des inhärenten Werts von ELEMs Kronjuwel zu erschließen.Wichtigste Bedingungen der Absichtserklärung: Im Rahmen der Absichtserklärung haben Element79 Gold und BVN mehrere Schlüsselpunkte umrissen, die spannende Aussichten für das Konzessionsgebiet Lucero versprechen:- Massenprobenprogramm: Ein Pilotprogramm zur Entnahme von Massenproben soll Mitte 2024 beginnen, um innerhalb von 12 Monaten eine Mindestmenge an Erz zu gewinnen, die zur Aufbereitung an die Aufbereitungsanlage von BVN in Orcopampa geliefert werden soll.- Endgültige Vereinbarung: Die Parteien haben sich verpflichtet, etwa 90 Tage vor Beginn des Pilotprogramms eine endgültige Vereinbarung auszuhandeln.- Menge: ELEM wird im Rahmen des Pilotprogramms durchschnittlich 200 Tonnen Erz pro Tag an BVNs Anlagen in Orcopampa liefern.- Vorkaufsrecht: BVN hat das alleinige Vorkaufsrecht auf das von ELEM während des Pilotprogramms produzierte Erz.- Kaufpreis: Der Kaufpreis pro metrischer Tonne Erz wird pro Lieferung nach Probenahme und Prüfung durch BVN auf der Grundlage von Industriestandards und dem PM-Preis des jeweiligen Tages an der LME (London Metal Exchange) festgelegt.- Zeitplan der Lieferung: Genaue Liefertermine werden im Voraus vereinbart, um eine reibungslose Koordination mit dem Betrieb von Orcopampa zu gewährleisten.- Qualitätskontrolle: Es werden strenge Qualitätskontrollmechanismen eingerichtet, um die vereinbarten Spezifikationen einzuhalten.Erschließung der Vergangenheit für eine strahlende Zukunft: Das Fachwissen des ELEM-Teams, insbesondere in den Bereichen Minenplanung und -erschließung, Geologie der Anden und Minenbetrieb in Peru, das eine wichtige Rolle bei den derzeitigen Beziehungen zu den Gemeinden und für den Kartierungs- und Probenentnahmeplan im Jahre 2023 spielte, wird bei den Bohrungen zur Ermittlung des Ressourcenwertes und der Wiederaufnahme der Produktion ebenfalls von entscheidender Bedeutung sein. Eine weitere Komponente der Absichtserklärung besteht darin, dass BVN ELEM Zugang zu wertvollen historischen Informationen aus seinen Archiven gewährt hat, wodurch ELEM von einer umfassenderen Kenntnis des Konzessionsgebietes und damit von einem größeren Potenzial für eine effektivere und effizientere Minenplanung profitieren kann. Dieses Wissen wird maßgeblich zur Entwicklung eines effizienten Plans für den Abbau großer Tonnagen und der Lohnaufbereitung beitragen.Eine strahlende Zukunft bahnt sich an: Das Management und das Board of Directors von Element79 Gold Corp. sind der Ansicht, dass sich das Unternehmen in einer bemerkenswerten Position befindet und die Möglichkeit hat, mit dem Konzessionsgebiet Lucero Einnahmen zu generieren. Diese strategische Partnerschaft hat großes Potenzial und stellt einen bedeutenden Meilenstein im Streben des Unternehmens nach Spitzenleistungen in der Bergbauindustrie und in der Gemeinde Chachas dar.Hinweis: Diese Absichtserklärung ist rechtlich nicht bindend und dient als vorläufiger Ausdruck der Absichten der Parteien, vorbehaltlich weiterer Verhandlungen und der Unterzeichnung formeller Zusatzvereinbarungen.Compañía de Minas Buenaventura ist ein peruanisches Unternehmen, das Edelmetalle produziert und über Erfahrung in der Minenexploration und -entwicklung sowie im Minenbau und Minenbetrieb verfügt. Der Weg von BNV begann im Jahre 1953 mit dem Erwerb der Mine Julcani in Huancavelica. Seitdem hat das Unternehmen eine Unternehmenskultur entwickelt, die sich auf den Schutz der Umwelt, die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter und den Respekt vor den Gemeinden konzentriert. BVN war das erste lateinamerikanische Bergbauunternehmen, das 1996 an der New Yorker Börse notiert wurde.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.buenaventura.com/es/nosotros#perfil-corporativo. Element79 Gold ist ein Bergbauunternehmen, das sich auf Gold und Silber konzentriert und sich der Maximierung des Shareholder-Values durch verantwortungsvolle Bergbaupraktiken und die nachhaltige Entwicklung seiner Projekte verschrieben hat. Der Schwerpunkt von Element79 Gold liegt auf der Entwicklung seiner ehemals produzierenden, hochgradigen Gold- und Silbermine, dem Projekt Lucero in Arequipa, Peru, mit der Absicht, die Produktion in naher Zukunft wieder aufzunehmen.Das Unternehmen besitzt auch ein Portfolio von 5 Konzessionsgebieten entlang des Battle Mountain Trend in Nevada, wobei die Projekte Clover und West Whistler ein beträchtliches Potenzial für die kurzfristige Ressourcenentwicklung haben sollen. Drei Konzessionsgebiete des Battle-Mountain-Portfolios sind vertraglich zum Verkauf an Valdo Minerals Ltd. vorgesehen, wobei ein Abschluss in der ersten Hälfte des Jahres 2024 erwartet wird. Das Unternehmen hat außerdem eine Optionsvereinbarung für den Verkauf des Projekts Maverick Springs unterzeichnet, ein Konzessionsgebiet im fortgeschrittenen Explorationsstadium mit einer vermuteten Ressource von 3,71 Mio. Unzen AuÄq (1,37 Mio. Unzen Au und 175 Mio. Unzen Ag). Der Verkaufsabschluss wird am oder vor dem 21. Juli 2024 erwartet.In British Columbia hat Element79 Gold eine Absichtserklärung zum Erwerb eines Privatunternehmens unterzeichnet, das eine Option auf eine 100%ige Beteiligung am hochgradigen Goldprojekt Snowbird hält, das aus 10 Mineral-Claims in Zentral-British Columbia, etwa 20 km westlich von Fort St. James, besteht. Das Unternehmen hat dort auch ein Bohrprogramm finanziert.Das Unternehmen hat eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Konzessionsgebiet Dale, 90 nicht patentierte Bergbau-Claims, die sich etwa 100 km südwestlich von Timmins, Ontario, befinden, und hat vor kurzem bekannt gegeben, dass es dieses Projekt an seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Synergy Metals Corp. übertragen hat und die Ausgliederung mittels eines Arrangementplans durchführt.Ein Rückblick auf das Jahr 2023 und ein Update des Unternehmens können HIER eingesehen werden.Weiterführende Informationen über Element 79 Gold Corp. erhalten Sie unter www.element79.gold.Für Unternehmensangelegenheiten wenden Sie sich bitte an:James C. Tworek, Chief Executive Officer und DirektorE-Mail: jt@element79.goldFür Investor Relations-Anfragen wenden Sie sich bitte an:Abteilung Investor RelationsTel: +1.403.850.8050E-Mail: investors@element79.goldDie Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!