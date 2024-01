WGC  Indiens Goldnachfrage wird 2024 trotz schwachem Märzquartal steigen

Die indische Goldnachfrage wird im ersten Quartal 2024 aufgrund geringerer Schmuckverkäufe voraussichtlich gedämpft sein, aber die jährliche Nachfrage wird wahrscheinlich steigen, da sich die Verbraucher auf höhere Preise einstellen, so der World Gold Council (WGC) am Mittwoch, wie aus einem Bericht von Reuters hervorgeht.Höhere Käufe im zweitgrößten Verbraucherland der Welt könnten die Preise, die derzeit nahe der Rekordhöhen notieren, stützen. Die steigende Importnachfrage könnte auch das indische Handelsdefizit erhöhen und die Rupie unter Druck setzen. Es wird erwartet, dass die indische Goldnachfrage 2024 aus ihrer bisherigen Spanne von 700-800 Tonnen ausbricht, und auf 800-900 Tonnen ansteigt, meint Somasundaram P.R., CEO der indischen Abteilung des WGCs. "In Anbetracht der Tatsache, dass die hohen Preise inzwischen absorbiert wurden und das Wirtschaftswachstum robust ist, wird die Nachfrage wieder auf 800 bis 900 Tonnen zurückgehen", sagte er.Die indische Goldnachfrage sank im Jahr 2023 um 3% gegenüber dem Vorjahr auf 747,5 Tonnen und damit auf den niedrigsten Stand seit 2020, da die auf ein Rekordhoch gestiegenen Preise die Schmucknachfrage dämpften, lautet es im Bericht der WGC. Die Schweiz, die Vereinigten Arabischen Emirate, Peru und Ghana sind die wichtigsten Goldlieferanten Indiens. Im Märzquartal wird die Nachfrage laut WGC aufgrund weniger glückverheißender Hochzeitstage niedrig bleiben. Da Gold eine große Rolle bei Hochzeiten spielt, sei es als Schmuck für die Braut oder als Gastgeschenk, zählen diese als treibende Kraft für den indischen Goldmarkt.Während der indische Goldverbrauch zurückging, sah der Goldschmuggel einen Zuwachs von 20 Tonnen im Vergleich zum Vorjahr, sagt Somasundaram. Schuld seien die rekordhohen Preise. Das indische Handelsministerium hat sich der langjährigen Forderung der Schmuckindustrie angeschlossen, die Einfuhrzölle auf Goldbarren zu senken, so Regierungs- und Industrievertreter, die befürchten, dass die Zölle den schwächelnden Schmuckexporten des Landes weiter schaden werden.© Redaktion GoldSeiten.de