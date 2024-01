Brent-OIL voll im Plan

Quelle Chart: stock3

Das Öl der Nordseeorte Brent hielt sich abermals an einen zuvor skizzierten Fahrplan. Hierbei verwiesen wir an dieser Stelle, siehe dazu die vergangene Analyse vom 9. Januar , auf weiter anziehende Notierungen, sofern Brent über den Widerstand von 79,95 USD anzieht.Dass nachfolgende Preisziel bei 83,03 USD wurde, direkt touchiert und nunmehr konsolidiert das Öl zwischen diesen beiden Marken. Weiterhin bleibt in diesem Kontext ein Anstieg über 83,03 USD zu präferieren, sodass in der Folge der Kreuzwiderstand rund um 87,00 USD je Barrel attackiert werden könnte. Dort dürfte sich schließlich, aufgrund der mittelfristigen Abwärtstrendlinie in diesem Bereich, der Verlauf für die nachfolgenden Impulse eröffnen.Demgegenüber sollte ein Rückgang unter die nunmehrige Unterstützung bei 79,95 USD vermieden werden. Sollte es nämlich dazu kommen, wäre ein rascher Folgeabverkauf bis mindestens 76,86 USD einzukalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.