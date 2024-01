Patriot Battery Metals erhält Genehmigung für den Wechsel an die TSX am Donnerstag, den 1.2.2024

Vancouver, 31. Januar 2024, Sydney, 1. Februar 2024 - Patriot Battery Metals Inc. (das Unternehmen oder Patriot) (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQB: PMETF) (FWB: R9GA) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Toronto Stock Exchange (die TSX) die endgültige Genehmigung für die Notierung seiner Stammaktien (die Stammaktien) ab der Markteröffnung am Donnerstag, den 1. Februar 2024, erhalten hat. Die Stammaktien werden unter dem derzeitigen Symbol PMET gehandelt. Für die Aktionäre von Patriot besteht kein Handelsbedarf.Das Unternehmen beantragte den Wechsel von der TSX Venture Exchange (die TSXV) an die TSX, um Zugang zu weiterem institutionellem Kapital und Investoren zu erhalten und die Handelsliquidität des Unternehmens zu erhöhen sowie die Sichtbarkeit und den Ruf des Unternehmens als Emittent an einer führenden Börse zu verbessern.Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Patriot, da wir unser Unternehmensprofil schärfen und ein breiteres Spektrum an Investoren erreichen, so Ken Brinsden, CEO und President von Patriot. Das Ausmaß, das sich bei unserem Projekt Corvette abzeichnet, die Vorlage der Projektbeschreibung bei der CREE und der Regierung von Quebec sowie die Tatsache, dass Patriot eines der wenigen Lithiumunternehmen ist, das an der TSX notiert ist, zeigen zusammen die zunehmende Reife unseres Unternehmens.Im Zusammenhang mit der Notierung an der TSX werden die Stammaktien nach Börsenschluss am 31. Januar 2024 nicht mehr an der TSXV gehandelt. Sowohl die TSX als auch die TSXV werden vor dem Datum des Inkrafttretens des Wechsels Bulletins herausgeben, in denen der Wechsel angekündigt wird.Patriot Battery Metals Inc. ist ein auf in Hartgestein lagernde Lithiumvorkommen ausgerichtetes Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines großflächigen, zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in der kanadischen Provinz Quebec konzentriert, das in der Nähe der regionalen Straßen- und Stromleitungsinfrastruktur liegt. Das Konzessionsgebiet Corvette beherbergt den Spodumen-Pegmatitkörper CV5, der anhand einer ersten Schätzung eine vermutete Mineralressource1 von 109,2 Mio. Tonnen mit 1,42 % Li2O aufweist. Basierend auf dem enthaltenen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ) ist es als größte Lithium-Pegmatit-Ressource auf dem amerikanischen Kontinent sowie als eine der zehn größten Lithium-Pegmatit-Ressourcen der Welt einzustufen. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet Corvette zahlreiche weitere Spodumen-Pegmatit-Cluster, in denen noch keine Testbohrungen stattgefunden haben, sowie einen aussichtsreichen Entwicklungszug von über 20 km Länge, dessen Bewertung noch aussteht.1 Die Mineralressourcenschätzung für CV5 (109,2 Mio. t mit 1,42 % Li2O und 160 ppm Ta2O5 in der vermuteten Kategorie) wird mit einem Cutoff-Gehalt von 0,40 % Li2O und Wirksamkeitsdatum 25. Juni 2023 (bis zum Bohrloch CV23-190) gemeldet. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an uns unter info@patriotbatterymetals.com oder unter der Rufnummer +1 (604) 279-8709 oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.patriotbatterymetals.com. Die verfügbaren Explorationsdaten entnehmen Sie bitte den kontinuierlichen Veröffentlichungen des Unternehmens, die Sie unter seinem Profil auf www.sedarplus.ca und www.asx.com.au finden. 