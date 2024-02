Gold fällt; Powell weist Aussicht auf Zinssenkung im März zurück

Der Goldpreis hat am Mittwoch eine Kehrtwende vollzogen und leicht nachgegeben, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell den Erwartungen einer Zinssenkung in den USA im März eine klare Absage erteilt hat. Dies geht aus einem Bericht von Reuters hervor.Nachdem der Spotpreis um ganze 1% während der Fed-Sitzung stiegt, sank er kurz danach wieder um 0.1% auf 2.034 $ pro Unze. Die US-Notenbank entschied, die Zinsen unverändert zu lassen und Powell wies die von vielen Marktteilnehmern erwartete Zinssenkung der Fed im Frühjahr zurück. Powell habe einige taubenhafte Töne angeschlagen, aber die Kernaussage sei "nicht März", was den Zinssenkungswettlauf vorerst in Schach halten dürfte, so Tai Wong, ein unabhängiger Metallanalyst aus New York.Gold ist eigentlich ziemlich kugelsicher, aber die kommenden Daten werden sehr genau analysiert werden, wie Wong hinzufügt. Bullion gelten als Absicherung gegen Inflation und wirtschaftliche Unwägbarkeiten, aber steigende Zinsen erhöhen die Opportunitätskosten für das Halten dieses nicht renditeträchtigen Vermögenswerts. Händler haben ihre Wetten auf den Beginn der Zinssenkungen in den USA im März zurückgeschraubt und halten nun einen Beginn im Mai für ebenso wahrscheinlich.Darüber hinaus verringert der Dollar seine Verluste, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen nach der Fed-Entscheidung auf ein 3-Wochen-Tief fielen. Die starke physische Nachfrage und die Nachfrage der Zentralbanken nach Gold werden anhalten, meint Daniel Ghali, Rohstoffstratege bei der kanadischen Investmentbank TD Securities.© Redaktion GoldSeiten.de