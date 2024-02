Umfragehammer - Ampel in Panik!

Ganze 80% der Deutschen haben kein Vertrauen mehr in die Flüchtlingspolitik der Ampel-Regierung. Auf besondere Ablehnung stößt die Regierung in Sachsen-Anhalt, wo laut einer aktuellen Wahlumfrage keine der Ampelparteien mehr über 5% käme. Die AfD legt weiter zu, BSW steigt stark ein, die CDU verliert. Es blieben nur noch drei Parteien im Landtag.Polen ruft 250.000 zwischen 1997 und 2005 geborene Männer und Frauen zur Musterung ein. Man bereitet sich wohl auf einen Konflikt mit Rußland vor.In den USA lebt die Bankenkrise wieder auf. Die New York Community Bancorp. steckt in Schwierigkeiten und verliert an einem Tag 37%. Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, warnt vor ausufernden US-Schulden und daß die Ausländer das Vertrauen in den Dollar verlieren könnten. Absturz mit Ansage. Der Kampf zwischen Wahrheit und Lüge wird auf allen Ebenen geführt.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)