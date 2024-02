Technische Marktanalyse vom 04.02.2024: Gold, Rohöl, Bitcoin/USD

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Quelle: ProRealTime.com

Gold hat die Anleger wieder einmal überrascht. Der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrendkanal konnte zwar dynamisch erfolgen, wurde aber zuletzt wieder im Keim erstickt. Die Indikatoren geben unterschiedliche Signale, weshalb hier keine Hilfestellung für die Beurteilung zu erwarten ist. Das Edelmetall ist im oberen Bereich der Widerstandszone zuletzt gescheitert. Damit ist offen, wie sich der Wochenauftakt gestaltet.Öl ist wieder einmal am Widerstand gescheitert. Dies wird gewiss die Autofahrer freuen, wenn es denn schnell an der Tankstelle umgesetzt wird. Die Indikatoren waren bereits tief im überkauften Bereich und deuteten so an, dass ein Ausbruch nach oben schwer werden dürfte. Nun hat Öl dynamisch eine Abwärtsbewegung vollzogen und ist damit in der Widerstandszone gescheitert. Für die kommende Woche wird es interessant zu beobachten, ob das jüngste Tief vom Jahresstart unterschritten wird oder ob sich eine Stabilisierung einstellt.Noch vor wenigen Tagen hat der Bitcoin eine fulminante Aufwärtsbewegung vollzogen. Diese hatte das Potenzial für einen Anstieg über die 50.000 USD-Marke. Allerdings kam dann ebenso schnell der Einbruch. Die neu etablierte Unterstützungszone konnte in diesem Zuge nicht gehalten werden, wurde aber anschließend ebenso schnell wieder zurückerobert. Nun hat sich die Kryptowährung über der Unterstützungszone etwas beruhigt. Die Indikatoren befinden sich im neutralen Bereich und geben keine Hinweise auf die weitere Entwicklung.© Christoph GeyerCFTeDiese Information ist eine Marketingunterlage im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, d.h. sie genügt nicht allen Anforderungen für Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen.: Diese Information dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Diese Ausarbeitung allein ersetzt nicht eine individuelle anleger- und anlagegerechte Beratung.: Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Die Wertentwicklung kann durch Währungsschwankungen beeinflusst werden, wenn die Basiswährung des Wertpapiers/ Index von EURO abweicht.