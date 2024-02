Gold - Droht der Stimmungsumschwung?

Mitte Januar startete der Versuch der Käuferseite, den Goldpreis aus einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal zu befreien, der nach einem Zwischenhoch bei 2.088 USD begonnen hatte. Diese Formation konnte in der letzten Woche tatsächlich überwunden und auch die Kurshürde bei 2.040 USD überschritten werden. Allerdings scheiterten die Bullen bereits im Bereich von 2.070 USD und eine weitere Verkaufswelle setzte ein. Sie drückt Gold aktuell an den Support bei 2.025 USD.Bisher hat die Käuferseite dabei versagt, die Chance auf einen Anstieg bis 2.088 USD auch erfolgreich fortzuführen. Dafür müsste sie jetzt sofort eine Trendwende einleiten und die Hürde bei 2.055 USD durchbrechen.Aktuell sieht es aber ganz nach einem Abverkauf unter 2.025 USD und damit einer Fortsetzung der Korrektur aus. Diese könnte direkt wieder an das Tief bei 2.001 USD und den Support bei 1.998 USD führen, ehe eine Erholung möglich würde. Darunter stünde sogar schon der Bruch der Zielmarke bei 1.982 USD im Raum und damit der komplette Stimmungsumschwung zu Gunsten der Bären.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)