Rio Tinto - worauf man jetzt achten sollte

Quelle Chart: stock3

Das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. konnte sich, im Anschluss der Kursschwäche bis zum Sommer des letzten Jahres hinein, zuletzt wieder erholen und verweilt mittlerweile wieder an einer interessanten Schaltstelle. Sollte die Käufer wieder/weiter an Kraft gewinnen, könnte mitsamt einem Anstieg über 55,93 GBP, eine weitere Performance bis mindestens zum letzten Reaktionshoch bei 59,09 GBP erfolgen.Darüber hinaus dürften mittelfristige Notierungen bis zum Widerstand von 62,82 GBP locken.Bei einem Rückgang unter 53,30 GBP per Wochenschluss sollte man hingegen Vorsicht walten lassen. In diesem Fall steigt die Gefahr weiterer Kursverluste bis 51,62 GBP sowie darunter bis rund 50,00 GBP je Anteilsschein.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.