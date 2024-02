WTI-OIL - nur ein Ausrutscher, oder mehr?

Quelle Chart: stock3

Das WTI-OIL hielt sich an den Fahrplan der Analyse vom 19. Januar . Aufgrund des Anstiegs über 72,27 USD schossen die Notierungen weiter hinauf und erreichten mit 79,15 USD beinahe das erste anvisierte Preisziel von 79,40 USD. Seither dominierten allerdings wieder die Verkäufer und führten das schwarte Gold sogar per Wochenschlussstand unter den Unterstützungsbereich von 73,15 USD zurück.Zum Wochenauftakt wurde nochmals ein neues Reaktionstief markiert, jedoch die Käufer im Anschluss daran wieder zugriffen und das Level von 73,15 USD offenbar wieder erobert werden will. Eine Rückkehr/Etablierung über 73,15 USD verschafft jedenfalls nochmaliges Potenzial bis 76,31 USD sowie darüber hinaus bis zur Widerstandsmarke von 79,40 USD.Ein neues Wochentief unterhalb von 71,43 USD generiert hingegen anhaltende Schwäche, sodass man im weiteren Verlauf von einem Test der Unterstützungszone von rund 67,50 USD ausgehen sollte.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.