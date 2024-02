CDU kaputt?, (Bauern-) Wut & Silber

Der Aderlaß der CDU geht weiter. Der ex-Bundestagsabgeordnete Albert Weiler aus Thüringen verläßt die Partei nach 20 Jahren und übt harsche Kritik an Parteichef Merz. In seinem Umfeld sei der Wunsch nach einer CDU wie zu Zeiten von Helmut Kohl groß und die Diskussionsverweigerung mit Konservativen stößt auf Ablehnung.Die Bauernproteste halten an und erfassen mittlerweile viele europäische Länder. Blockaden von Supermarkt-Lager führen zu ersten Engpässen. In Polen ist ab 9. Februar ein großer Bauernstreik geplant, der sich gegen die EU-Politik der Emissionsreduktion richtet.Der italienische Bischof Vigano solidarisiert sich ausdrücklich mit den Protestens. Sie seien vielleicht die letzte Chance der Völker, ihre Rechte wiederherzustellen.In Kanada und in den USA setzen sich führerden Silberproduzenten dafür ein, Silber den Rang eines kritischen Minerals zu geben, um so auch dem Silberdefizit zu begegnen.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)