Platin - Der nächste Einbruch bahnt sich an

Zwar gelang es der Käuferseite den Unterstützungsbereich bei 889 USD zu verteidigen und Platin vorübergehend wieder bis an die Hürde bei 938 USD anzutreiben. Doch an dieser Stelle endete die Erholungsphase Anfang des Monats und der Wert brach erneut auf die 889-USD-Marke ein. Damit besteht weiterhin die akute Gefahr, dass der Abwärtstrend seit dem Hoch von Ende Dezember bei 1.012 USD in den nächsten Tagen fortgesetzt wird.Bei einem Bruch der 889-USD-Marke käme es jetzt zu einem weiteren Verkaufssignal und Platin dürfte bis an den Support bei 865 USD fallen. An dieser Stelle könnte eine leichte Erholung folgen. Unter der Marke dürfte allerdings bereits das Tief aus dem November letzten Jahres bei 841 USD erreicht und kurz unterschritten werden.Um dagegen eine Erholung bis 938 USD einzuleiten, müsste auf der Oberseite die kurzfristige Abwärtstrendlinie bei rund 920 USD überschritten werden. Weiterhin bleiben aber die 938-USD-Marke und die Barriere bei 950 USD die zentralen Hindernisse auf dem Weg bis 988 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)