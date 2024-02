Adrian Day: Investoren werden "sehr schnell" an Goldmarkt zurückkehren, wenn Gold 2.100 $ erreicht

Eine Rezession würde sich positiv auf Gold und Goldaktien auswirken, so Adrian Day, Chairman und CEO von Adrian Day Asset Management. Mitte Januar sprach Day auf der Vancouver Resource Investment Conference 2024 mit Kitco Mining. Er verwies auf einen Chart, der alle Rezessionen seit den 1960er zeigte. Mit einer Ausnahme sei der Goldreis in jeder Rezession gestiegen. In den meisten Rezessionen seien die Goldbestände gestiegen, in einigen Fällen um bis zu 200%. "Die Lektion ist für mich ganz klar", sagte Day. "In einer Rezession sollte man auf jeden Fall Gold besitzen, und höchstwahrscheinlich auch Goldaktien. Aber man sollte auf jeden Fall lieber in Goldaktien investieren als den allgemeinen Markt."Day wies darauf hin, dass die letzten Jahre insofern ungewöhnlich gewesen seien, als Gold der einzige Wert unter den Gold- und Silberwerten einschließlich Münzen und Aktien gewesen sei, der sich gut entwickelt habe. Der Goldpreis wurde durch die Käufe der Zentralbanken gestützt. Day meinte, "ich habe keinen Zweifel", dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr senken wird, und wenn Gold auf $2.100 steigt, "denke ich, werden die Leute sehr schnell zurückkommen".In den letzten 12 Monaten hat Gold sowohl Goldaktien als auch Silber übertroffen. Silber wiederum hat sich besser entwickelt als Silberaktien, wird aber immer noch von Gold übertroffen. "Das," so Day, "ist, was man normalerweise in einem schwachen Markt sieht. Nun haben wir im November gesehen, wie Goldaktien Gold übertrafen, und wir haben gesehen, wie Silber Gold übertraf. Das hat nicht lange angehalten, aber genau solche Bewegungen will man sehen, um zu bestätigen, dass wir uns in einem neuen Bullenmarkt befinden." Der Grund, warum Gold in den letzten Jahren alle anderen Rohstoffe übertroffen hat, wie Day bereits erwähnt hatte, sind die Zentralbanken. Dies werde sich nun aber ändern, und der Ausbruch im Oktober/November habe einen ersten Hinweis darauf gegeben.© Redaktion GoldSeiten.de