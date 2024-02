Trotz Wirtschaftslage und hoher Preise  Chinesen schenken Gold zum Neujahrsfest

Vor dem chinesischen Neujahrsfest war Gold in China noch nie so teuer wie heute, aber die Verbraucher finden laut einem Bericht der Business Times immer noch viele Gründe, das Edelmetall zu kaufen. Während in der Weihnachtszeit die Ausgaben für Artikel wie Schmuck normalerweise steigen, sind die Berichte über eine robuste Nachfrage in diesem Jahr bemerkenswert, da die Einkaufssaison mit einem Börsencrash zusammenfällt. Die ist nur das jüngste Symptom eines Vertrauensverlusts in die Wirtschaft, der sich auf die Verbraucherausgaben auswirkt. Aber die Tatsache, dass Gold als sicheres Wertaufbewahrungsmittel in schwierigen Zeiten gilt, findet neue Anhänger, auch unter jüngeren Käufern.Ein Einkäufer, der im Finanzdistrikt Lujiazui in Shanghai arbeitet, berichtet, dass er diese Woche mehrere Tausend Yuan ausgegeben habe, um seiner Freundin eine goldene Halskette als Geschenk für das chinesische Neujahrsfest und den Valentinstag zu kaufen, die beiden Mitte Februar stattfinden. "Ursprünglich wollte ich eine Halskette von einer Luxusmarke kaufen, aber nach reiflicher Überlegung habe ich mich für Goldschmuck entschieden, weil er einen hohen Investitionswert hat", meint er.Die Verkäufe von Gold, Silber und Schmuck sind seit Monaten sehr lebhaft und trotzen den Turbulenzen in der chinesischen Wirtschaft im Zusammenhang mit der anhaltenden Krise auf dem Immobilienmarkt. Im Dezember, dem letzten Monat, für den Daten vorliegen, erreichten die Einzelhandelsumsätze den höchsten Stand seit sechs Jahren."Der Mangel an Alternativen und die Tatsache, dass es viel schwieriger geworden ist als noch vor ein paar Jahren, sein Geld aus China abzuziehen und anderswo anzulegen – ich denke, das hilft dem Gold auf jeden Fall", sagt Nikos Kavalis, Managing Director bei der Beratungsfirma Metals Focus. "Die Nachfrage ist ziemlich annehmbar, wenn man bedenkt, wo der Preis steht."© Redaktion GoldSeiten.de