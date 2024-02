Gold - Das Netz zieht sich zu

Der Goldpreis tendiert seit der Verkaufswelle nach dem neuen Allzeithoch im Dezember letzten Jahres in einer volatilen Tradingrange seitwärts. In ihrem Verlauf wurde die zentrale kurzfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und der Support bei 1.998 USD erreicht. Seither versuchen die Bullen eine Erholung zu starten und auf der Oberseite die Hürde bei 2.055 USD zu durchbrechen. Bislang scheiterten die Versuche. In dieser Woche wurde zudem auch die Unterstützung bei 2.025 USD bereits deutlich unterschritten.Bislang versucht die Käuferseite, den Goldpreis von unten über die Hürde bei 2.040 USD anzutreiben. Sollte sie Erfolg haben, könnte der Anstieg dennoch schon bei 2.055 USD stoppen und von einer Verkaufswelle bis 1.998 USD abgelöst werden, die auch die zweite kurzfristige Aufwärtstrendlinie durchbrechen würde. Darunter käme es zu weiteren Verlusten bis 1.982 und 1.959 USD.Die Korrekturphase der letzten Wochen wäre dagegen erst bei einem Bruch der Abwärtstrendlinie und des Zwischenhochs bei 2.065 USD beendet. In diesem Fall wäre auch die drohende, nach dem derzeitigen Verlauf bärische Dreiecksformation nach oben hin aufgelöst und Gold könnte zügig bis 2.088 USD steigen. Mittelfristig wäre auch ein Bruch der Marke und eine Kaufwelle an das Kursziel bei 2.130 USD zu erwarten.Gold Chartanalyse (Tageschart)© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)