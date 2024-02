Matthew Piepenburg: Endspiel ist inflationär, Gold wird zuletzt lachen

Matthew Piepenburg, Partner bei Von Greyerz, teilte dem Investing News Network seine Erwartungen für die US-Notenbank, die Zinsen und die Inflation im Jahr 2024 mit und erläuterte, wie er die Entwicklung von Gold in einem turbulenten wirtschaftlichen Umfeld einschätzt. Obwohl die Fed die Zinsen noch nicht gesenkt hat, ist laut Piepenburg klar, dass die Notenbank das Handtuch werfen wird, bevor sie ihr Inflationsziel von 2% erreicht. Dies liege daran, dass sich die US-Regierung höhere Zinsen für längere Zeit nicht leisten könne. "Senkungen werden wahrscheinlich kommen. Das wird gut für Gold sein, das wird sicherlich gut für den S&P 500 sein – das wird gut sein, um kurzfristig eine Rezession abzuwehren", erläuterte er.Der US-Dollar wird jedoch schwächer werden. "Jedes bankrotte Land, jedes bankrotte Regime muss seine Währung schwächen, um sein System zu retten, und in diesem Fall ist das System der Anleihemarkt", so Piepenburg. "Der Anleihemarkt wird 'gerettet' (und) der S&P wird auf Kosten der inhärenten Kaufkraft des US-Dollars gerettet. Und das wird auch in anderen Ländern so sein." Er fügte hinzu, dass eine schnelle Anhebung der Zinsdätze, wie sie die Fed vorgenommen habe, natürlich disinflationär sei. Längerfristig sieht er jedoch ein Wiederaufleben der Inflation, wenn die Fed gezwungen ist, die US-Schulden mit "Geld aus dem Nichts" zu monetarisieren."Das Endspiel ist inflationär. Die aktuelle Pause ist disinflationär, weil wir gerade die Zinsen um 5,75% erhöht haben – natürlich ist das disinflationär. Es hat den Mittelstand in die Knie gezwungen, es hat den Anleihemarkt in die Knie gezwungen, es hat den S&P 2022 in die Knie gezwungen, es hat so ziemlich alles in die Knie gezwungen, außer den US-Dollar", betonte Piepenburg. "Aber noch einmal – das ist meine These,wenn ich flasch liege, liege ich falsch ... das Endspiel, von dem niemand das Datum oder den Monat oder das Quartal bestimmen kann, ist die Zerstörung oder Entwertung der Währung, um das System zu retten. Und sie werden diese Zerstörung der Währung auf die globale Erwärmung, auf Putin, auf Marsmenschen, auf COVID schieben – was immer sie wollen", führt er weiter aus. "Aber die wahre Ursache sind, wie ich immer wieder gesagt habe, die Politiker und Zentralbänker, die versuchen, jede Blase zu verlängern und vorzutäuschen, indem sie durch Manipulation der Zinssätze und der Geldmenge eine neue Blase schaffen.""Ich bin extrem bullisch bei Gold", meint Piepenburg. Sollte die Zentralbank mehr Geld einspielen, währe dies besonders gut für Gold, wie er weiter erklärt. Selbst wenn sie das nicht tun, was alles außer den Dollar zerstören würde, würde Gold gut performen. Denn wie wir bereits wissen, bemerkt er, kann Gold gut abschneiden, selbst wenn der Rückwind fehlt, den negative Realzinsen, Inflation und ein starker Dollar für Gold darstellen. Denn "Gold löst sich vom alten Narrativ, einfach weil nichts länger normal ist". Ob nun die Fed die Währung abwertet oder den Anleihenmarkt abstürzen lässt, in jeden Fall gewinnt Gold, "in jedem Fall lacht Gold zuletzt", so Piepenburg.© Redaktion GoldSeiten.de