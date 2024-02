Bitcoin  Die erste Erholung nach dem Bärenmarkt hat vermutlich ihr Ende gefunden

Bitcoin in USD, Wochenchart vom 7. Februar 2024. Quelle: Tradingview

Bitcoin in USD, Tageschart vom 7. Februar 2024. Quelle: Tradingview

Wie erwartet markierte die offizielle Zulassung der Bitcoin-ETFs am 11. Januar einen Hochpunkt beim Bitcoin. Unser Kursziel von 48.500 USD, welches wir im Januar 2023 ausgegeben hatten, wurde mit einer Kursspitze bis auf 49.048 USD mustergültig erreicht und abgearbeitet. Sofort setzen Gewinnmitnahmen ein, so dass die Bitcoin-Notierungen im Anschluss innerhalb von wenigen Stunden deutlich einbrachen. Nachdem sich über Monate hinweg immer mehr Euphorie im Sektor aufgebaut hatte, sorgte die erhoffte ETF-Zulassung für ein "Sell the news" event.In den folgenden 12 Tagen fielen die Bitcoin-Preise weiter. Erst bei 38.505 USD fanden sich schließlich wieder mehr Käufer als Verkäufer. Seitdem konnte sich der Bitcoin immerhin bis auf 43.853 USD erholen. Ein Ende der Erholung ist bislang nicht erkennbar, allerdings laufen sich die Bitcoin-Notierungen seit Tagen an der Marke von 43.000 USD fest.Im größeren Bild wäre es doch überraschend, wenn die 14 Monate währende erste Erholung (+217%) nach dem Bärenmarkt lediglich mit einem Rücksetzer von 21,5% innerhalb von 12 Tagen bereits korrigiert worden wäre. Realistischer erscheint, dass eine weitaus größere Korrektur sowohl preislich als auch insbesondere preislich notwendig sein wird, um das euphorische und gierige Sentiment vollständig zu bereinigen. Erst dann wäre das Fundament für einen neuen Bullenmarkt gelegt.Seit dem Tief bei 15.479 USD am 21. November 2022 konnten sich die Bitcoin-Preise innerhalb von 14 Monaten um sensationelle 216,87% erholen. Das Hoch der Erholung wurde bislang am 11. Januar 2024 bei 49.048 USD gesehen. Damit hat der Bitcoin wie prognostiziert ziemlich exakt 61,8% (= 48.555 USD) des vorangegangenen Bärenmarktes zurückerobert.Die direkt einsetzenden Gewinnmitnahmen sowie der folgende scharfe Kursrücksetzer bis auf 38.505 USD (-21,5%) waren ebenfalls von uns erwartet worden. Solange der Bitcoin nun auf Wochen- und Monatsschlusskursbasis nicht die runde psychologische Marke von 50.000 USD überwinden kann, ist die erste Erholungsbewegung nach dem Bärenmarkt vermutlich beendet!D.h. die Bitcoin-Preise sollten in den kommenden Monaten zumindest ein zweites Standbein irgendwo zwischen 28.000 und 35.000 USD ausloten. Auch ein tiefer Rücksetzer in Richtung 15.000 bis 25.000 USD kann nicht ausgeschlossen werden, denn in den vorherigen Zyklen kam es jedes Mal zu einer Art Doppeltief (2018 = 3.122 USD und 2020 = 3.850 USD bzw. 2015 = 152 USD und 198 USD). In einer ernsthaften Finanzkrise könnte der Bitcoin sogar bis an den flachen Aufwärtstrend im Bereich zwischen 7.500 und 11.000 USD zurücksetzen. In jedem Fall müsste der Rücksetzer groß genug sein, um die viel zu optimistische Stimmung vollkommen zu bereinigen und ins Gegenteil zu drehen.Charttechnisch ist die vermutete Trendwende bislang allerdings noch nicht bestätigt. Der Stochastik-Oszillator hat auf dem Wochenchart zwar eindeutig nach unten gedreht und damit ein Verkaufssignal aktiviert, letztlich bewegt sich das Kursgeschehen aber seit Anfang Dezember nach wie vor seitwärts. Erst ein Unterschreiten des Tiefs vom 23. Januar bei 38.505 USD würde für klare Verhältnisse sorgen. Gleichzeitig blockiert auf der Oberseite das obere Bollinger Band (49.122 USD) jegliches Aufwärtspotentzial.In der Summe ist der Wochenchart aktuell bestenfalls neutral. Zwar ist der 14-monatige Erholungs- bzw. Aufwärtstrend seit dem November 2022 noch intakt, allerdings müssten die Bullen die derzeitige Konsolidierung möglichst bald zu Ihren Gunsten beenden. Andernfalls schwindet das Momentum weiter, wobei sich dann zunächst die zähe Seitwärtsphase auch einfach fortsetzen könnte.Wahrscheinlicher aber wäre zunächst, dass die laufende Erholung im Bereich von ca. 44.000 bis 47.000 USD einen tieferen Hochpunkt markiert. Im Anschluss müsste es dann zum Unterschreiten der Unterstützung um 38.500 USD kommen. Damit wäre das Ende der ersten großen Erholungsbewegung nach dem Bärenmarkt bestätigt und die nächsten Kursziele auf der Unterseite bei 35.000 und 32.000 USD aktiviert.Auf dem Tageschart steht nach wie vor der doch recht steile Anstieg seit Mitte Oktober im Mittelpunkt. Rund drei Monate lang preisten die Marktteilnehmer die Zulassung der 11 Bitcoin-ETFs im Vorfeld ein. Der ETF-Handelsbeginn brachte dann die finale Kursspitze und eine scharfe Umkehr gefolgt von einem deutlichen Rücksetzer (21,5%).Der ursprüngliche Ausgangspunkt der Spekulationswelle bei ca. 28.000 USD wurde mit diesem ersten Rücksetzer allerdings bei weitem noch nicht erreicht. Eine an sich normale und gesunde Korrektur sollte sich hingegen über viele Wochen bzw. Monate in diesem Jahr hinziehen und müsste die Bitcoin-Preise bis in den Bereich zwischen 25.000 und 28.000 USD zurückführen. Erst dann wäre die ETF-Spekulation bereinigt.