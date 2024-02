Palladium - Lieber ein Ende mit Schrecken!

Die Abwärtsspirale beim Palladiumpreis dreht sich auch in dieser Woche weiter. Nachdem der Wert zunächst Mitte Januar nach einem Tief bei 901 USD eine Erholung in Form einer bärischen Flagge starten konnte, wurde diese wie erwartet am Mittwoch nach unten aufgelöst. Die massive Verkaufswelle, die bei 961 USD ihren Ursprung hat, führte unter den Flaggenkanal und auf neue Mehrjahrestiefs. Das Abwärtskursziel bei 875 USD wurde dabei erreicht und mit 857 USD ein neues Tief im Abwärtstrend markiert.Solange der Widerstand bei 920 USD nicht überschritten wird, ist dieser steile Abverkauf intakt und dürfte Palladium weiter bis 837 USD in die Tiefe reißen. An dieser Stelle könnte die erste große Trendwendechance auf die Bullen warten. Sollte die Marke dagegen unterschritten werden, dürfte sich der Einbruch bis 805 und 775 USD ausdehnen. Dort wäre ebenfalls mit einer Trendwende zu rechnen.Der Vorteil für die Käuferseite ist aus technischer Sicht jetzt, dass mit dem neuen Tief eine eindeutige Abwärtstrendlinie konstruiert werden kann, deren Bruch das Ende der Verkaufswelle einleiten sollte. Oberhalb von 946 USD wäre damit ein Kaufsignal mit Zielen bei 993 und 1.083 USD aktiv.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)