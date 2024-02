Queen's Road Capital kündigt den Verkauf aller QRC-Aktien an, die sich im Besitz von Wyloo befinden

6. Februar 2024 - Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX-QRC) (das "Unternehmen" oder "QRC") freut sich bekannt zu geben, dass es von Wyloo Metals Pty Ltd. ("Wyloo") die Mitteilung erhalten hat, dass Wyloo verbindliche Vereinbarungen mit einer Gruppe von nicht-kanadischen Investoren getroffen hat. Die Investoren haben sich bereit erklärt, 107.770.605 Stammaktien von QRC zu erwerben, was 100 % der QRC-Aktien im Besitz von Wyloo entspricht (der "Wyloo-Verkauf").Warren Gilman, Vorsitzender und CEO, kommentierte: "QRC möchte Wyloo für seine Unterstützung in den letzten 4 Jahren danken. Das Team von Wyloo hat an die Vision geglaubt, die wir bei der Gründung von QRC hatten, und wurde mit einer überdurchschnittlichen Rendite für seine Investition belohnt. Der Verkauf von Wyloo beseitigt den erheblichen Überhang, der unsere Aktien über viele Monate belastet hat. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie sich der Aktienkurs dem inneren Wert des Unternehmens annähert, der in den letzten Monaten einen beträchtlichen Aufschwung erlebt hat, was zum großen Teil auf den Bullenmarkt für Uranaktien zurückzuführen ist, die mehr als 70 % unseres derzeitigen NAV ausmachen. Wir möchten diese Gelegenheit nutzen, um uns bei den derzeitigen und neuen Investoren zu bedanken, die sich am Wyloo-Verkauf beteiligt haben."Der Verkauf von Wyloo wird außerbörslich abgewickelt und soll in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden.QRC ist ein führender Finanzierer des globalen Rohstoffsektors, der Dividenden zahlt. Das Unternehmen ist eine auf Rohstoffe fokussierte Investmentgesellschaft, die in privat gehaltene und börsennotierte Unternehmen investiert. Das Unternehmen erwirbt und hält Wertpapiere mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, wobei der Schwerpunkt auf Wandelschuldverschreibungen und Rohstoffprojekten liegt, die sich in fortgeschrittener Entwicklung oder Produktion befinden und in politisch sicheren Ländern angesiedelt sind.Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Für weitere Informationen besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.queensrdcapital.com oder wenden Sie sich per E-Mail an info@queensrdcapital.com oder telefonisch an +852 2759 2022In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chVorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht historischer Natur sind, stellen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne dieses Begriffs dar. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen oder Informationen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die zukünftige Leistung des Unternehmens. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Annahmen und Erwartungen des Managements wider und unterliegen naturgemäß bestimmten zugrundeliegenden Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden. Die Leser sollten eine detaillierte, unabhängige Untersuchung und Analyse des Unternehmens durchführen und werden aufgefordert, unabhängigen professionellen Rat einzuholen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignissen oder veränderten Umständen Rechnung zu tragen, die nach dem Datum dieses Dokuments eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.