"Silber ist das neue Gold": Ägypter wollen ihre Ersparnisse schützen

Traditionell schenkt man ägyptischen Frauen zur Verlobung ein goldenes Schmuckset, das "Shabka" genannt wird. Allerdings haben der steigende Goldpreis und die schwächelnde Währung diese Tradition ins Straucheln gebracht, und viele bekommen nun stattdessen Silber, wie aus einem Bericht von Reuters hervorgeht. Dieser Trend ist ein Maß für die Wirtschaftskrise, in der die Inflation bei über 30% liegt und die Zentralbank eine Abwertung der Währung um 50% gegenüber dem Dollar zugelassen hat – eine weitere Abwertung steht bereits in Aussicht."Silber ist das neue Gold", laut einem Verkäufer in einem Silbergeschäft in Kairo. Den Angaben des Verbandes der ägyptischen Handelskammer zufolge stieg der Preis für ein Gramm 21-karätigen Goldes bis zum 30. Januar um mehr als 120% auf 3.875 ägyptische Pfund (126 $). Dem Jahresbericht des World Gold Council nach, ist die Nachfrage nach Goldmünzen und -barren von 2020 bis 2023 um fast 58% gestiegen.In einem Gespräch mit einer 51-jährigen Mutter, meinte diese, sie musste beim Kauf von Schmuck für das neue Baby einer Freundin auf Silber zurückgreifen. "Ein kleiner Ohrring aus 18 Karat, der weniger als ein Gramm wiegt, kostet über 3.000 Pfund. Das kann ich mir als Geschenk nicht leisten, also habe ich mir eine Silberkette für etwa 1.900 gekauft", sagt sie. "Es ist nicht dasselbe, ich weiß, aber es hat immer noch einen Wert."Diejenigen, die dazu in der Lage sind, flüchteten in Devisen oder Immobilien. Jedoch stieg der Dollarkurs auf dem Schwarzmarkt im letzten Monat auf 71 ägyptische Pfund (gegenüber dem offiziellen Kurs von 30,85), bevor er in den letzten Tagen in der Hoffnung auf mehr IWF-Mittel und emiratische Investitionen auf unter 60 Pfund fiel. Und in einem Land, in dem schätzungsweise 60% der 105 Millionen Einwohner unter oder nahe der Armutsgrenze leben, können sich nur wenige die Investitionen in hochwertige Immobilien leisten, deren Verkauf boomt.Der Preis für ein Gramm Silber hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt, ist aber mit rund 47 ägyptischen Pfund immer noch deutlich billiger als Gold. Ramy Zahran, ein 18-jähriger Schüler, der wie sein Onkel in der Silberindustrie arbeiten möchte, kaufte vor etwas mehr als einem halben Jahr Silberbullion zu 31 Pfund pro Gramm. "Für mein Geld bekäme ich nur 10 Gramm Gold", bemerkt er.© Redaktion GoldSeiten.de