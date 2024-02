Herr Bär blickt auf den Dow Jones & Barron's Gold Mining Index

Der Dow Jones erreicht weiterhin neue Allzeithochs / BEV-Nullen; vier weitere in dieser Woche. Ich werde nicht mit Erfolg argumentieren, der Aktienmarkt steigt, oder zumindest der Dow Jones ist, sowie einige der anderen großen Marktindices. Betrachtet man den nachstehenden BEV-Chart des Dow Jones, so zeigt sich, dass unser derzeitiger Anstieg (roter Kreis) sehr nahe an der 0%-BEV-Linie liegt, und das schon seit einigen Monaten. Ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis er in Richtung der -5%-BEV-Linie abbricht. Das wird nicht das Ende des Anstiegs bedeuten, aber die Bullen könnten eine Pause gebrauchen. Schauen Sie sich die beiden anderen Anstiege in diesem Chart an, um zu sehen, wovon ich spreche.Zur besseren Veranschaulichung des Anstiegs des Dow Jones wird er hier in einem Balkentageschart in Dollar dargestellt. Endlich ist der ehrwürdige Dow Jones wieder im Aufwärtstrend und hat die 39.000er-Marke im Visier.Es ist nicht nur der Dow Jones, der Marktgeschichte schreibt. Ein Blick auf meine Tabelle für die wichtigsten Marktindices, die ich verfolge, zeigt, dass diese Woche viele neue Allzeithochs (0,00% = BEV-Nullen) zu verzeichnen waren. Am letzten Freitag schlossen acht dieser zwanzig Indices mit BEV-Nullen, und die nächsten vier in der Liste schlossen in Punkterichtung oder mit BEV-Werten zwischen -0,01% und -4,99%. Alles in allem sieht der Markt also sehr positiv für die Bullen aus.Aber der NASDAQ Bank Index (Nr. 20) will sich der Party an der Wall Street nicht anschließen. Erinnern Sie sich an das Subprime-Hypothekendebakel 2007-09? Bis Oktober 2007 sah der Markt sehr gut aus, aber kurz darauf begannen die Banken, ihre Geschäfte zu schließen, da ihre Reserven hauptsächlich aus illiquiden Hypothekenwerten bestanden. Der Oktober 2007 war ein Höchststand, und nicht lange danach erlebte der Dow Jones den zweitstärksten Bärenmarktrückgang seiner Geschichte. Ein prozentualer Rückgang, der nur von der Großen Depression übertroffen wurde.Ein illiquides Bankensystem im Jahr 2008 verursachte also all das Unheil auf den Märkten und veranlasste Dr. Bernanke, seine erste von drei QEs zu beginnen. Der derzeitige Primat des FOMC, Jerome Powell, begann seine Nicht-QE4 im Oktober 2019, als der Übernacht-Repo-Markt illiquide wurde. Fünf Monate später erlebten wir den Flash Crash an der Wall Street im März 2020. Während dieses Flash Crashs verlor der Dow Jones in nur 23 NYSE-Handelssitzungen 38% seiner Bewertung. Das hatte es zuvor noch nie gegeben. Der Dow Jones und der übrige Aktienmarkt wären weiter zusammengebrochen, hätte Powell nicht vor vier Jahren innerhalb weniger Wochen einige Billionen Dollar an "Liquidität" in den Markt "injiziert", um die "Marktbewertungen zu stabilisieren".Was könnte heute das Problem sein? Möglicherweise gewerbliche Immobilien in der Wirtschaft nach der COVID-Epidemie? Ich sehe viele Einkaufszentren mit leeren Geschäften darin. Es gibt auch Einkaufszentren, die völlig leer stehen. Ich vermute, dass ein erheblicher Prozentsatz der Gewerbeimmobilien seine Schulden bei den Banken nicht mehr bedienen kann, da diese Unternehmen nicht mehr existieren. In den kommenden ein oder zwei Jahren werden wir herausfinden, wer an diesen verlassenen Hypotheken und Krediten festhält. Vielleicht die regionalen Banken, die im NASDAQ-Bankenindex aufgeführt sind?Ich überspringe es, die obigen Performance-Tabellen zu kommentieren, und gehe zu meiner Tabelle über die NYSE 52Wk High - Low Nets über. Schauen Sie sich all diese Dow Jones BEV-Nullen in der Tabelle unten an. Oben sehen wir, dass einige der großen Marktindices gut zulegen. Betrachtet man jedoch den breiten Markt, der täglich an der NYSE gehandelt wird, so sind neue 52-Wochen-Höchststände nicht so häufig, wie ich sie gerne in einem Marktanstieg sehen würde.Ein paar NYSE 52Wk H-L Nets von +400 wären schön zu sehen. Stattdessen haben wir seit Ende Dezember kein H-L Net von über +200 gesehen. Dies deutet darauf hin, dass die meisten an der NYSE gehandelten Titel hinter den oben genannten Indices zurückbleiben. Dies sollte sich ändern, wenn der Dow Jones und die anderen wichtigen Marktindices weiter steigen. Wenn dies nicht der Fall ist, ist das Fehlen von 52-Wochen-Hochs an der NYSE für mich ein Grund zur Sorge.