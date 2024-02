Experten unschlüssig  Goldkäufe zum Neujahrsfest von einzigartigen Faktoren beeinflusst

Goldhändler und -investoren beobachten die Käufe der Verbraucher in China genau, da sich der weltgrößte Edelmetallmarkt auf das chinesische Neujahrsfest vorbereitet. Und obwohl es Tradition ist, vor dem jährlichen Fest Gold zu kaufen, gibt es eine Reihe einzigartiger Faktoren, die die Goldverkäufe zum diesjährigen Neujahrsfest überraschen könnten, so Kitco News in einem Bericht. Die chinesischen Goldkäufe waren im vergangenen Jahr stark, obwohl der Preis des Edelmetalls auf dem lokalen Markt neue Höchststände erreichte. Das Neujahrsfest fällt in diesem Jahr auf den morgigen Samstag und läutet das Jahr des hölzernen Drachen ein.Laut den in China ansässigen Beratern von Metals Focus, einem unabhängigen Edelmetallberatungsunternehmen, wird das neue Jahr im Hinblick auf die Goldverkäufe ein komplexes Jahr werden, da mehrere ungewöhnliche Faktoren eine Rolle spielen. "Das Jahr des Drachen sollte normalerweise die Schmucknachfrage stark ankurbeln, da es eine sehr glücksverheißende Zeit ist", so die Experten. "Darüber hinaus war die Lust auf Goldschmuck auf Verbraucherebene in China im Allgemeinen recht annehmbar, was durch einen günstigen Modetrend, das Interesse der Verbraucher an Quasi-Anlageschmuck, die Vorliebe jüngerer Verbraucher für Gold" und andere unterstützende Faktoren begünstigt wurde.Allerdings sehen die Berater von Metals Focus auch "erheblichen Gegenwind" für die Goldkäufe der Verbraucher im Land, darunter die "schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen" in China, der "historisch hohe" Goldpreis und die Attraktivität von Schmuck, der mit Reisen, Erlebnissen, Restaurantbesuchen und anderen Aktivitäten konkurriert. "Man sollte bedenken, dass dies erst das zweite Neujahrsfest nach der Pandemie ist und einige Leute nicht so viel unternehmen konnten, wie sie es letztes Jahr gerne getan hätten, da die Flüge immer noch teuer waren, es zu früh war, nachdem die Lockdowns beendet waren, usw.", erörtern sie. "Wir denken, dass wir einen ausreichenden Umsatz erwarten können, aber wahrscheinlich kein Feuerwerk, zumindest was das Gewicht angeht." Sie ergänzen jedoch: "Wir vermuten, dass der Umsatz wertmäßig recht beeindruckend sein wird."Auch Rohit Savant, Vice President of Research bei der CPM Group, einer bekannten Edelmetall- und Rohstoffforschungsfirma, erwartet, dass die anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 einen positiven Einfluss auf die Verkaufszahlen zum Neujahrsfest haben werden. Er denkt ebenfalls, dass der "Nachholbedarf" die Nachfrage ankurbeln dürfte, wo nun zum ersten Mal die Pandemie nicht mehr im Fokus steht. Savant betont außerdem, dass die Nachfrage in China einer der Gründe ist, warum sich der Goldpreis relativ stabil hält, trotz einiger Marktanpassungen im Hinblick auf eine mögliche Zinssenkung durch die Fed. "Man sieht auch, dass der Aufschlag zwischen dem SGE-Preis (Shanghai Gold Exchange) und dem LBMA-Preis immer noch ziemlich hoch ist", bemerkt er. "Auch das zeigt, dass es eine robuste Nachfrage in China gibt".Savant erwartet einen Anstieg der Nachfrage nach Gold in China aufgrund des Abschwungs der chinesischen Aktienmärkte und des Immobiliensektors. Er erklärt, dass chinesische Bürger Gold nicht nur als Schmuck kaufen, sondern auch als alternative Anlageform betrachten. Das chinesische Neujahrsfest bietet die Möglichkeit, die Goldkäufe zu verdoppeln, da es sowohl ein Fest als auch eine Investition ist. Ein weiterer Faktor könnte der Zusammenfall des Valentinstags mit dem chinesischen Neujahr sein, der jedoch laut Savant nur begrenzte Auswirkungen haben wird.Savant wies auch auf einen weiteren ungewöhnlichen Effekt hin, der in diesem Jahr zum Tragen kommt: Der SGE-Preis spiegelt die laufenden Verkäufe und die tägliche Nachfrage vor dem eigentlichen Feiertag wider. "Normalerweise hören die Käufe der Verarbeiter etwa zwei bis zweieinhalb Wochen vor dem eigentlichen Fest auf", sagt er. "Aber in diesem Jahr halten die Verarbeiter aufgrund der starken Nachfrage ihre Käufe noch viel länger aufrecht." Weiter meint er: "In diesem Sinne spiegelt die Prämie, die Sie auf der SGE sehen, diese Nachfrage in diesem Jahr wider, im Gegensatz zu normalen Jahren, in denen Sie diese Nachfrage wahrscheinlich nicht so kurz vor dem eigentlichen Neujahrsfest sehen würden, wie es in diesem Jahr der Fall ist."© Redaktion GoldSeiten.de