Marktüberblick

Ein Blick auf den Goldpreis-Chart genügt, um die aktuelle Situation am besten zu beschreiben: Es tut sich nichts! Gold in einem sehr engen Band seitwärts und die Volatilität hat in den vergangenen Tagen nochmals abgenommen:Silber etwas volatiler, aber auch nicht wirklich spannend, solange der Silberpreis nicht über 23,50 USD ausbricht:Die Goldaktien kurstechnisch ein Trauerspiel, trotz fundamentaler Bewertungen, die wir uns vor Jahren teilweise nicht haben vorstellen können. Am liebsten wäre mir, wenn der GDX nun noch einen Schluck tiefer geht und das GAP schließt: