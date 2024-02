Indien: Goldschmucknachfrage sinkt, Investitionen steigen

Der steigende Goldpreis dämpft die Schmucknachfrage auch in Indien. Statistiken zeigen, dass Gold nach wie vor ein beliebtes Anlageinstrument für Inder ist, aber ihre Affinität zu Goldschmuck wurde durch den exorbitanten Preis im vergangenen Jahr negativ beeinflusst. Im Jahr 2022 verbrauchte Indien 600,6 Tonnen Gold in Form von Schmuck, 2023 waren es nur noch 562,2 Tonnen, heißt es in einem Artikel von Fortune India Im Gegenzug gewann Gold als Anlageinstrument in Indien an Bedeutung, da die Nachfrage der Anleger nach Gold-Staatsanleihen ein Rekordniveau erreichte. Die Dezember-Tranche der Gold-Staatsanleihen erreichte einen Rekordwert von 12,1 Tonnen im Wert von 75,05 Milliarden Rupie. Im Fall von Goldschmuck jedoch, hat der beispiellose Anstieg des Goldpreises dazu geführt, dass China Indien bei der Nachfrage nach Goldschmuck abgelöst hat, wie der World Gold Council berichtet. Im Jahr 2023 verbrauchte China 630,2 Tonnen für Schmuck, verglichen mit den 570,8 Tonnen im Jahr 2022.Unter dem Einfluss der COVID-19-Pandemie war 2022 sowohl China als auch Indien ein schlechtes Jahr für Goldbarren und -münzen, aber beide Länder verzeichneten 2023 einen Anstieg des Verbrauchs von Barren und Münzen. Dem Bericht zufolge stieg dieser in China im Vergleich zum Vorjahr um 28% auf 280 Tonnen, während er in Indien im Vergleich zum Vorjahr um 7% auf 185 Tonnen stieg.Gold in Form von Schmuck unterscheidet sich deutlich von Gold in Form von Barren und Münzen, obwohl es von denselben Händlern verkauft wird. Schmuck ist ein diskretionärer Kauf, der in der Regel mit Hochzeiten in Verbindung steht, während Barren und Münzen als Investitionen betrachtet werden. Dem Bericht zufolge kam die Nachfrage nach Goldschmuck in den letzten Wochen des Jahres 2023 aufgrund des starken Anstiegs des Goldpreises im Dezember praktisch zum Erliegen.Laut dem World Gold Council haben verschiedene Länder verschiedene Methoden entwickelt um Goldschmuck mit den hohen Preisen zu vereinbaren. In China und Japan habe man sich demnach entschieden, Einbußen bei der Kreativität der Designs in Kauf zu nehmen um eine hohe Qualität des Materials zu wahren. In Indien hat der hohe Goldpreis den Trend zu leichteren oder niedrigkarätigen Schmuckstücken begünstigt. Die höheren Gewinnspannen, die der Einzelhandel für Schmuck mit Edelsteinen und 18 Karat verlangt, haben diesen Trend noch verstärkt. Sie sind dafür bereit, höhere Herstellungskosten für kreative Designs zu zahlen, bei denen Edelsteine und andere Materialien verwendet werden, um den Schmuck 'schwer' aussehen zu lassen.© Redaktion GoldSeiten.de