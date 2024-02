Platin mit andauernder Schlagseite

Quelle Chart: stock3

Das Industrie- und Edelmetall Platin zeigt sich weiterhin in schwacher Verfassung. Mit dem erst gestern markierten neuen Reaktionstief im Intraday-Verlauf bei 874 USD bleibt die negative Schlagseite allgegenwärtig. Unterhalb von 887 USD bleiben daher die Bären im Vorteil und wie bereits zur vergangenen Analyse vom 22. Januar thematisiert, sind unterhalb von 882 USD weitere Abgaben bis 839 USD und tiefer in Richtung der Unterstützung von 827 USD zu erwarten.Zur Reaktivierung der Bullen bedarf es eines Anstiegs über den Widerstand von 902 USD. In diesem Fall wäre zumindest eine Indikation für weitere Preissteigerungen bis 943 USD und dem folgend bis 967 USD gegeben. Eine finale Befreiung aus dem unverändert angeschlagenen Chartbild wäre oberhalb von 1.000 USD je Unze anzunehmen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.