IsoEnergy schließt Bought-Deal-Privatplatzierung in Höhe von 23 Mio. CAD

Saskatoon, 9. Februar 2024 - IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy oder das Unternehmen) (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine vom 18. Januar 2024 angekündigte vermittelte Bought-Deal- Privatplatzierung abgeschlossen hat, gemäß der das Unternehmen 3.680.000 Federal Flow-Through-Stammaktien des Unternehmens (die Premium-FT-Aktien) zu einem Angebotspreis von 6,25 CAD pro Premium-FT-Aktie für einen Bruttoerlös von insgesamt 23.000.000 CAD (das Angebot) verkaufte. Der Bruttoerlös schließt die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption der Konsortialbanken einschließt. Das Angebot wurde von einem Konsortium von Konsortialbanken durchgeführt, das von Eight Capital und Haywood Securities Inc. als gemeinsame Bookrunner angeführt wurde und dem Canaccord Genuity Corp, PI Financial Corp, Red Cloud Securities Inc. und TD Securities Inc. angehören (zusammen die Konsortialbanken).Es wird erwartet, dass die Erlöse aus der Emission der Premium-FT-Aktien nach dem Abschlussdatum und am oder vor dem 31. Dezember 2025 in einer Gesamthöhe von nicht weniger als dem Gesamtbetrag der Bruttoerlöse aus der Emission der Premium-FT-Aktien für zulässige kanadische Explorationsausgaben (CEE) gemäß der Definition des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (das ITA, Income Tax Act, Canada) verwendet werden, die als kritische Flow-Through-Mineralabbauausgaben gemäß der Definition des ITA qualifizieren. IsoEnergy wird die CEE (anteilig) an den jeweiligen Zeichner von Premium-FT-Aktien mit Wirkung zum 31. Dezember 2024 in Übereinstimmung mit dem ITA abtreten. Die Erlöse aus dem Angebot werden voraussichtlich für die Exploration des Athabasca-Becken-Portfolios des Unternehmens, einschließlich des Projekts Larocque East und des Projekts Hawk, sowie für die Exploration der Liegenschaften des Unternehmens in Quebec verwendet.Die Premium-FT-Aktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Konsortialbanken eine Barvergütung in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots.Keines der Wertpapiere, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden sollen, wurde oder wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine US-Registrierung oder eine Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.IsoEnergy freut sich, auch bekannt zu geben, dass es Momentum IR Corp. (Momentum), eine in Toronto ansässige Firma für Investor Relations und Unternehmenskommunikation, beauftragt hat. Momentum wurde zuvor von Consolidated Uranium Inc. beauftragt, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, und wird IsoEnergy weiterhin mit Investor Relations- und Beratungsdienstleistungen versorgen. Die anfängliche Laufzeit des Vertrages beträgt 12 Monate mit einem monatlichen Honorar von 12.000 $ pro Monat. IsoEnergy hat außerdem am 29. Dezember 2023 37.500 Aktienoptionen an Momentum ausgegeben, von denen jede für einen Zeitraum von fünf Jahren zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 3,55 CAD berechtigt. Nach Kenntnis des Unternehmens halten Momentum und/oder seine verbundenen Unternehmen derzeit 1.250 Stammaktien des Unternehmens und 114.750 Aktienoptionen. Momentum kann jedoch von Zeit zu Zeit Wertpapiere des Unternehmens über den Markt, privat oder anderweitig erwerben oder veräußern, wenn die Umstände oder die Marktbedingungen dies rechtfertigen. Momentum steht in keinerlei Beziehung zu IsoEnergy und unterhält keine anderen Beziehungen zu IsoEnergy, außer im Rahmen des Auftrags. Die Vereinbarung und die Gewährung der Aktienoptionen unterliegen der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. IsoEnergy Ltd. (TSXV: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA, Australiens und Argentiniens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy avanciert derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich der weltweit höchstgradigen angedeuteten Uran-Mineralressource rühmen kann.IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Vereinbarung zur Lohnaufbereitung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.Phill Williams, CEO and Directorinfo@isoenergy.caTel.: 1-833-572-2333X: @IsoEnergyLtdwww.isoenergy.caIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Zukunftsgerichtete Informationen: Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet oder voraussieht, die in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Aussagen in Bezug auf den Erhalt des erwarteten Aufwands des Unternehmens für anrechenbare kanadische Explorationsausgaben, die als kritische Flow-Through-Mineralienabbauausgaben qualifizieren werden; den Verzicht des Unternehmens auf die kanadischen Explorationsausgaben (anteilig) an jeden Zeichner von Premium-FT-Aktien bis spätestens 31. Dezember 2024; die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; und die Genehmigung der TSX Venture Exchange. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder besagen, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negative Konnotation davon.Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, unter anderem darauf, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, dass der Uranpreis und die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten nicht wesentlich nachteilig verändert werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen, dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Geschäftsleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich unter anderem: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Rechtsansprüche der Ureinwohner und Konsultationsprobleme, Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und anderem Personal, tatsächliche Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, Verfügbarkeit von Drittanbietern, Verfügbarkeit von Ausrüstungen und Vorräten, Versagen von Ausrüstungen beim Betrieb wie erwartet; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind und unter dem Profil von IsoEnergy auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!