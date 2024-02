Extreme ohne Ende

Die Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... verschlechtert sich erneut, die Auswirkungen sickern in die Wirtschaft.US-Preissteigerungsrate nun annualisiert bei 3,3% und die Zentralbank zögert mit Entscheidungen zur Zinssenkung. Im weltweit größten Produktionsland China verschärft sich die Deflation auf 0,8% annualisiert. Und das freut die Gewinner an der Fremdwährungskreditbubble:Nochmal der US-Breitbandindex Russell 2000(mehrheitlich keine Fremdwährungskreditmöglichkeit der enthaltenen Unternehmen) und der Big-Cap-Index Dow Jones(vollständige Fremdwährungskreditmöglichkeit der enthaltenen Unternehmen)Der Unterschied sagt alles. Beide sind keine Techaktien-Indizes. Genau diese Fremdwährungsspekulation ist das Gift, das die Edelmetalle drückt:Gold am wenigstenSilber und vor allem Platin deutlicher wie immerAnleihenkurse in den USA wieder am Boden, Kapitalmarktzinsen im USD steigen (was aber die Elite mit Zugang zu anderen Krediten in Währungen nicht interessiert)Und so bläst sich die Blase weiter auf.Bei Immobilienkrediten steigen die Abschreibungen, das kann für Banken kritisch werden. Gute Nachrichten und steigende Kurse, hier zu Recht, im Techsektor: neues ATH im NASDAQund der BitCoin steht knapp vor dem Durchbruch zurück in den oberen Preisbereich:© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.