Andy Schectman: Wie man gewinnt, wenn die Dollardominanz endet

Andy Schectman, Präsident von Miles Franklin, sprach mit dem Investing News Network über den anhaltenden Trend zur Entdollarisierung, der seiner Meinung nach durch die Bewaffnung des US-Dollar und die Bemühungen um eine umweltfreundliche Entwicklung angeführt wird. Bei der Erläuterung des Konzepts des logarithmischen Verfalls meinte Schectman, er glaube, dass verschiedene Kräfte an der Dominanz des US-Dollar rütteln würden. Sein Niedergang wird langsam erfolgen, bevor er auf einmal einen Sturzflug macht."Der Schlachtruf, der all dies zusammenhält, ist die Verwendung des Dollar als Waffe, und ich würde auch behaupten, dass wir eine Durchführungsverordnung unterzeichnet haben, um grün zu werden ... wir haben im Wesentlichen dem saudischen Königreich und der OPEC, die uns die Dollardominanz verschafft, indem sie die Ölpreise in Dollar festsetzen, gesagt, dass wir ziemlich bald grün werden, und wenn ihr auf der falschen Seite steht, werden wir eure Fonds sanktionieren", erklärte er auf der Vancouver Resource Investment Conference (VRIC).Langfristig wird Gold von diesen Umständen profitieren, aber sein Kursverlauf im Jahr 2024 ist schwieriger zu bestimmen. "Was ich Ihnen sagen möchte, ist Folgendes: Wir haben jetzt Januar. Im Oktober findet das BRICS-Treffen statt, bei dem bekannt gegeben wird, welche Länder aufgenommen wurden, und vielleicht sogar eine gemeinsame Währung eingeführt wird. Das ist ein Monat vor den Wahlen, die die Welt neu gestalten werden. Und ich würde sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas mit Gold passiert, von Tag zu Tag steigt, je näher wir diesen beiden sehr, sehr wichtigen Entscheidungen kommen", so Schectman.© Redaktion GoldSeiten.de