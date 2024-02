Kitco-Umfrage: Marktexperten & Kleinanleger erwarten wenig Abwärtsbewegungen

Die dramatischsten Bewegungen auf dem Goldmarkt fanden zu Beginn dieser Woche statt, als der Spotpreis am Sonntagabend über 2.041 Dollar je Unze notierte, bevor er am Montagmorgen auf sein Wochentief von 2.016 Dollar je fiel. Wall Street und Main Street sind in Bezug auf die Kurserwartungen wieder auf einer Wellenlänge, und beide sehen nur geringe Chancen für einen signifikanten Ausverkauf in den kommenden Tagen, da der Markt zu einer Konsensprognose von "stabil mit der Chance auf Kursgewinne" für die nächste Woche gekommen ist. Das berichtet Kitco News im Rahmen der regulären Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 12 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren vier (42%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Nur ein Analyst (8%) erwartet einen niedrigeren Preis, während sechs (50%) neutral blieben.Außerdem gaben 165 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 77 (47%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. 37 (22%) prognostizieren einen Preisrückgang, während 51 (31%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de