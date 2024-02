Edelmetalle bleiben im säkularen Bärenmarkt

Vor ein paar Wochen haben wir geschrieben, dass die Goldaktien billig und verhasst sind. Diese Adjektive konnte man in einem Bullenmarkt nie verwenden. Gold steht nach wie vor kurz vor einem bedeutenden und historischen Ausbruch, aber der Sektor als Ganzes bricht, gemessen am Aktienmarkt, ein. Nachfolgend sind Gold, der S&P 500 sowie Gold, Silber und die Goldaktien im Vergleich zum S&P 500 dargestellt. Seit dem Höchststand von Gold im August 2020 hat der S&P 500 nach dem COVID-Crash um 35% ein neues Allzeithoch erreicht und zuletzt seinen Höchststand von Ende 2021 und den Rückgang um 27% übertroffen.Unterdessen schneiden die Edelmetalle im Vergleich zum Aktienmarkt recht schlecht ab. Gold wird im Vergleich zum Aktienmarkt auf einem Zweijahrestief gehandelt und ist nicht weit davon entfernt, sein Tief von Ende 2021 zu testen, das derzeit ein 18-Jahrestief ist. Silber- und Goldaktien (GDX-Mutterindex) sind im Vergleich zum Aktienmarkt eingebrochen und nähern sich einem erneuten Test des Tiefs von 2000.Obwohl die Performance der Edelmetalle im Vergleich zum Aktienmarkt schrecklich aussieht, gibt es einen wichtigen Vorbehalt. Diese Verhältnisse sehen an einem säkularen Wendepunkt am absolut schlechtesten aus. Unten sehen Sie den S&P 500 und seine säkularen Spitzenwerte sowie Silber, Gold und Goldaktien im Vergleich zum S&P 500. Beachten Sie, wo diese Verhältnisse Mitte bis Ende der 1960er Jahre und 1999-2000 lagen.Es sollte völlig klar sein, dass sich der Edelmetallsektor in einem säkularen Bärenmarkt befindet und erst dann ein neuer säkularer Bullenmarkt einsetzen wird, wenn der S&P 500 seinen 40-monatigen gleitenden Durchschnitt knackt und verliert. Der Aktienmarkt könnte ein letztes Mal eine überdurchschnittliche Performance aufweisen, und die Edelmetalle könnten vor der großen säkularen Wende wieder abverkauft werden. Da Goldaktien billig und verhasst sind und es noch mehr werden könnten, besteht die Chance darin, die Unternehmen zu finden, die bei den derzeitigen Metallpreisen Werte schaffen können, aber zu billig bewertet sind. Diese Unternehmen können sich jetzt behaupten und werden in einem Goldbullenmarkt eine beschleunigte Performance erzielen.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 9. Februar 2024 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.